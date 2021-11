Sentrumsbarna fortjener bedre

Velkommen til gåbyen Bergen, der dine barn på ti minutter kan gå til en midlertidig kommunal brakke.

Skolebyråd Endre Tvinnereim (Ap) planlegger for en midlertidig skole i Bontelabo 8. Innsenderen er kritisk til denne løsningen.

Frøydis Olaussen Møhlenpris-beboer og leder i Sydneshalvøen SV

I flotte rapporter og powerpointer dukker det opp visjoner om gåbyen Bergen, timinuttersbyen. En by der alle lag av befolkningen bor i ti minutters gåavstand til alt – vekk med bil, kø og klimagassutslipp. Vi er mange som tror på gåbyen, og som har etablert oss her.

Rothaugen er ungdomsskolen for alle barn i Bergenhus, og den er smekkfull. Ikke overraskende siden flere av barneskolene i sentrum også er helt fulle. I vår gikk 26 elever ut fra 7. trinn og i høst kom det inn 46 nye førsteklassinger. Samlet har antall elever på Møhlenpris siden 2015/16 økt fra 190 til 264 elever.

Det er smått utrolig at kommunen ikke har klart å komme med noen løsning på skolens plassproblem, eller at de ikke tidligere har klart å ta tak i at Rothaugen blir for liten. Barnefamilier i byen er jo Bergens visjon.

«Sentrumsbarna fortjener å bli tilbudt noe annet enn midlertidige bygg av kommunen!» skriver Frøydis Olaussen.

Jakten på ny ungdomsskole er i gang, men først noe midlertidig. Flere velforeninger og foreldreutvalg har hevet stemmen mot Bontelabo som midlertidige lokaler, kritikken ble avvist. Nå viser det seg at i skuffen til skolebyråden lå de samme innsigelsene fra stat, fylke og vegvesenet. Dårlig luft, støy og mye trafikk, lite egnet område til skole.

I dette bygget i Bontelabo 8 er den midlertidige skolen planlagt.

De midlertidige skolelokalene kan bli stående til ny ungdomsskole står klar. Planene for ny skole er ikke klar, verken hvor den skal lokaliseres eller når den står klar. Det mumles at en ny ungdomsskole kan bygges ved en utbygging av Dokken, flere tiår frem i tid. Det betyr at mange sentrumsbarn vil ha sin ungdomsskoletid i midlertidige lokaler.

Elever som går ut av Møhlenpris skole til våren, har fra kommunen møtt midlertidig barnehage i brakker i Nygårdsparken. Midlertidig skolebygg i brakker ved Johanneskirken. Og nå kanskje midlertidige lokaler på Bontelabo.

Visjonene til Bergen lykkes – barnefamilier blir i byen. Men med for få barnehageplasser, fulle skoler og midlertidige bygg kan familiene igjen begynne å flytte ut av byen. Sentrumsbarna fortjener å bli tilbudt noe annet enn midlertidige bygg av kommunen!