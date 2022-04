Menns «risikable» seksualitet

Den største risikoen knytt til seksualitet er ikkje «metoo»-relatert, men skuldast at folk unødig kjenner på skam og sårbarheit.

Bjørn Arild Gram (Sp) vart tysdag 12. april utnemnt som Noregs nye forsvarsminister.

Mats Indrefjord Høllesli Student

I ein kritisk kommentar til utnemninga av Bjørn Arild Gram som forsvarsminister skriv BTs kommentator Stig Arild Pettersen fylgjande godord om kandidatar han meiner heller burde ha fått stillinga: «Som kvinner ville de også, rent statistisk, utgjort en mindre metoo-risiko for Støre og co. – en kvalitet som ikke bør undervurderes i disse tider.»

Pettersen meiner altså tilsynelatande at menn har ein latent «metoo-risiko» som det lyt leggjast vekt på ved utnemning av statsrådar. Pettersen seier ikkje noko om kor vidt han synest dette er ein relevant risikofaktor også elles i arbeidslivet, og vi får la tvilen kome han til gode.

At menn, anten i politikken eller elles i livet, skal diskriminerast på bakgrunn av kva «risiko» nokon måtte meine er generelt forbunde med mannleg seksualitet, er i alle høve fullstendig uhøyrt.

Slik samfunnsdebatten etter kvart har blitt, er det langt større grunn til å rope varsku om konsekvensane av at seksualitetens negative sider stadig blir overspelte. Det kan såleis vere verdt å minne BT om at seksualitet fyrst og fremst er ei positiv kraft.

Den største risikoen knytt til seksualitet er ikkje «metoo»-relatert, men skuldast at folk unødig kjenner på skam og sårbarheit. Dette gjeld i høgste grad også menn.

Vi får såleis håpe at den nye forsvarsministeren er velsigna med eit godt og trygt seksualliv, og at han ikkje går rundt og skammar seg over at han, berre i kraft av å vere mann, har ein seksualitet som i nokons augo gjer han til ein vandrande metoo-risiko.