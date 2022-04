Hordfast er viktig for omstilling av industrien

La oss nå legge omkampene til side.

«Beslutningen om midtre trasé med bro over Bjørnafjorden ble tatt for mange år siden», skriver innsenderne. Slik ser broen ut på de siste illustrasjonene fra Statens vegvesen.

Se nederst i innlegget for signaturliste

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Som representanter for noen av de største industribedriftene i regionen er vi urolige over at det fremdeles tas til orde for en omkamp av trasévalg, og at det dermed skapes usikkerhet om fremdriften i prosjektet. Beslutningen om midtre trasé med bro over Bjørnafjorden ble tatt for mange år siden. Nå er det viktig at prosessen frem mot byggestart går sin gang uten forsinkelser.

I over ti år har industrien i Sunnhordland ivret for Hordfast. Vi har håpet og heiet, og i tillegg brukt vår erfaring fra offshoreindustrien til å bistå med innspill og faktagrunnlag for å belyse hvordan Bjørnafjorden kan krysses basert på tilgjengelig teknologi.

Bakgrunnen for vårt engasjement er enkel: Hordfast er viktig for å sikre konkurransekraft og næringsgrunnlaget for industrien, og for at vi også i fremtiden skal kunne ha livskraftige bedrifter som sysselsetter tusenvis og bidrar med milliarder i verdiskaping til samfunnet.

Les også Gikk fra olje til fornybar: – Der klikket det litt, altså

Industrien i Sunnhordland har alltid vært utsatt for konjunktursvingninger. Det er enten stor aktivitet slik som nå, med behov for tilførsel av kompetanse og arbeidskraft, eller lav aktivitet med behov for at våre ansatte kan ta reiseoppdrag. I begge tilfeller er infrastruktur og god kommunikasjon viktig for effektiv personlogistikk inn og ut av regionen.

Hordfast med vedtatt trasé vil koble sammen Sunnhordland og Bergensregionen. Det vil gjøre oss til ett, felles bo- og arbeidsmarked, med en helt ny hverdag med klyngesamarbeid og utveksling av kompetanse og ressurser på daglig basis.

Industrien står midt i en krevende omstilling. I Sunnhordland ligger noen av verdens beste produksjons- og teknologimiljøer. I Bergen ligger forskningsmiljøer og akademia, ingeniørbedrifter og en rekke virksomheter innen fremtidens næringer som havvind, hydrogen og karbonfangst og -lagring. Gevinsten er stor ved å koble disse miljøene tettere sammen. For å lykkes med dette, må vi jobbe tettere sammen. I aksen Bergen-Sunnhordland ligger det et enormt, uforløst potensial som vi foreløpig bare har skrapt i overflaten på.

Les også Allerede i høst fikk politikere nye klimaargumenter for Hordfast. Først nå kan Naturvernforbundet peke på alt de mener er galt.

Dersom vi i tillegg inkluderer Rogfast, vil disse veiprosjektene til sammen redusere reisetiden mellom Stavanger og Bergen fra nesten fem timer i dag, til rundt to timer, og sørge for at noen av landets sterkeste industri-, teknologi- og næringsregioner knyttes sammen og gir et fantastisk fundament for samhandling og næringsutvikling.

La oss nå legge omkampene til side, og sammen sørge for at vi så snart som mulig kan få realisert Hordfast før samferdselskronene blir omdisponert til mindre lønnsomme veiprosjekter andre steder i landet.

Signert av:

Jarle Henriksrud, verftsdirektør Aker Solutions; Helge Gjøsæter, CEO Leirvik; Olav Linga, konsernsjef Haugaland Kraft; Hans-Petter Nesse, managing director Wärtsilä Norway; Einar Eide, adm. direktør Bremnes Seashore; John Martin Mjånes, administrerende direktør SKL; Øystein Matre, adm. direktør Westcon Yards; Astrid Kjellevold, daglig leder Atheno AS; Jakob Særsten, konsernsjef LOS Gruppen; Lars Magne Eidesvik, daglig leder Eidesvik Havfiske; Kolbjørn Mehl, IWOCS Coe leader Baker Hughes; Sveinung Vestbø, daglig leder Bømlo Skipsservice; Svein Hatlevik, styreleder GB Stord; Birte Nilsen, daglig leder Opero; Signa Lund Jansen, daglig leder Eidesvik Invest; Lars Hovda, managing director Sunnhordland Mek. Verksted; Børge Pedersen, daglig leder Vågen; Frode Gravdal-Olsen, manager ABB Energy Industries