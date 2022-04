På tide å endre avis- og bladindustrien?

Bergens Tidende har en gyllen mulighet til å produsere færre aviser – for miljøet.

Innsenderen foreslår å erstatte avisstativene med E-ink-skjermer.

Alexander Lewis Reyne Bergen

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

«Det koster å redde klimaet, men det koster mye mer å la være. Betalingsviljen for klimatiltak må opp», skriver Bergens Tidende i lederen 4. april.

Innlegget er rettet mot oljeindustrien, men det får meg likevel til å tenke: Hva om Bergens Tidende tok til seg sine egne ord? For hva gjør Norges aviser og bladindustrien for miljøet?

Som avis- og bladansvarlig på Rema 1000 har jeg lang erfaring med alt det unødvendige som blir produsert og levert til butikken for å selges.

Flere norske serieromanser, billig 2-i-1-romantikk, krimbøker av forfattere som skriver to–tre bøker i måneden, et titalls kryssordblader, interiørmagasiner i sine tunge blokker og historiemagasiner til de grader at det er latterlig (og det kommer fra en bachelorutdannet historiker som er lei av å sette på plass enda mer «utrolig» informasjon fra andre verdenskrig).

På toppen av alt dette kommer alle de overproduserte barnebladene, hvor det ofte følger med en billig plastleke som går rett i bosset.

«Hvis vi hadde klart å redusere antall fysiske papiraviser og blader, ville vi fått en stor miljøpositiv effekt», skriver Alexander Lewis Reyne.

En kan argumentere for at det er bra å ha ulike magasiner for ulike personer, og jeg er delvis enig i det, men når store mengder blader, magasiner og dagsaviser sendes i retur til produsent hver eneste uke, da kan man begynne å lure.

Burde ikke industrien ta ansvar? Verktøyet er jo der allerede: internett.

En ting industrien kan gjøre (i tillegg til å drastisk kutte antall leverte aviser og blader), er å heller fokusere på å reklamere for sine magasiner i butikken. Hva med å erstatte avisstativene med E-ink-skjermer? Disse kan vise forsiden for de ulike avisene. Istedenfor å kjøpe hele avisen som ble produsert over natten, kan folk få lett øye på nyeste overskrift for så ta frem mobilen og lese mer etter handelen.

Hva med å redusere antall blader til et par stykker. Eller hva med å samle alt i en felles norsk app? Det er vel ikke så vanskelig å få til? Amazon har jo på en måte klart dette i «cheap romance»-sjangeren, via sitt lesebrett Kindle.

Motargumentet er at internett ikke passer for alle, spesielt den eldre generasjonen. Jeg er klar over dette, og fikk selv erfare at teknologi er vanskelig for enkelte da Remas fordelsapp ble innført.

Jeg kjenner også til effekten av å koble av fra skjerm med å lese Donald eller løse kryssord på flyplassen mens jeg venter på boarding.

Men hvis vi hadde klart å redusere antall fysiske papiraviser og blader, ville vi fått en stor miljøpositiv effekt. For hvorfor trenger alle butikker en haug med aviser og magasiner?

Hvorfor må industrien bruke tid og energi på en slik overproduksjon av produkter som blir kjørt til butikken, levert tilbake og kastet rett i bosset, når vi heller burde ta lærdom og redusere vårt unødvendige forbruk for planeten.

Alle skal med i kampen for å redde miljøet, så Bergens Tidende, dere kan jo lede vei. Dere har en gyllen mulighet til å produsere færre aviser, istedenfor å levere den sedvanlige bunken til hver butikk.