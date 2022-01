Med Anders Pamer på Obos-tur

Tursekken er full av fordommer og breial bergensk forakt.

Dette to-siders oppslaget kommer til å bli brukt mot Brann i kommende sesong, frykter Ketil Johnsen.

Ketil Johnsen Fana

BT sin sportskommentator, Anders Pamer, runder av året med en slags antropologisk rundreise til Brann sine motstandere neste sesong. Over to sider (i papiravisen) tar han for seg lagene og arenaene i landets nest øverste divisjon, men det handler lite om baneforhold, fasiliteter eller atmosfære på og rundt stadion.

Desto mer skriver Pamer om disse «fenomenene» han mener er karakteristiske for byen, regionen, lokalsamfunnet, befolkningen; skal du til Bryne, er det bare å gå av flyet på Sola og følge stanken sørover.

Kongsvinger er en slags safari til Nordens villmark med ulv og bjørn og elg. Mjøndalen er veikrysset fra helvete. Ranheim og Stjørdals/Blink får pluss fordi du slipper å dra innom Trondheim. Raufoss er noe av det mer uverdige i ligaen, funny dialekt, poteter, bilopphoggeri – men lite fotball.

Anders Pamers reisebrev fra Obos-ligaen var for drøyt og respektløst for BTs spalter, mener Ketil Johnsen, som ikke regner seg som Brann-supporter, men en pasjonert følger av både Brann og BT.

Anders Pamer er en tidvis briljant journalist og kommentator, nettopp fordi han evner å være kritisk og analytisk klar i dette evige dramaet rundt Brann i Bergen. Og i podden «Ballspark» er det rikelig med rom til å harselere og raljere eller rett og slett dumme seg ut på direkten.

«Ballspark» er en journalistisk hybrid, det er tidvis følelser foran fakta, underholdning foran saklig argumentasjon. Jeg vil tro at Pamers rundtur scorer godt i supporterdypet, selve drivreimen i «Ballspark».

Det er da også der den hører hjemme. Men her i BTs spalter synes jeg at det blir for drøyt, for respektløst, historieløst. Tursekken er full av fordommer og breial bergensk forakt – dårlig skjult som skråblikk eller glimt i øget. Sånn sett føyer han seg inn i en historisk tradisjon i byen vår; det er sånn vi takler mindreverdighetskompleksene våre.

Og ja – Brann skal spille 15 vanskelige bortekamper neste sesong. Alle motstanderne vil mobilisere maksimalt når «storheten» kommer på besøk. Med en faksimile av Anders Pamers artikkel på trykk i lokalavisen, blir det et folkekrav å sende bergenserne hem igjen med null poeng og selvbildet i en Rema-pose.

Ketil Johnsen er tidligere journalist i Bergens Tidende.