Jeg kan fortsatt huske den kleine stillheten i klasserommet første skoledag. Vær den som tør å sprekke den boblen!

Stina Thuland Wolter (19) var russ i vår. «Vær raus, åpen og ikke ta deg selv høytidelig», er et av hennes tips til ferske vgs.-elever.

Jeg gledet meg ulovlig mye før jeg startet på videregående. Jeg følte at det var nå livet mitt virkelig begynte. Fester, hytteturer og endelig skikkelig interessante fag. Jeg var spent og hadde skyhøye forventninger både til meg selv og de kommende tre årene.

Nå vet ikke jeg om du som ung leser føler på samme forventning og spenning som jeg gjorde. Her blir det uansett servert en håndfull med råd til deg som står overfor en ny etappe i livet.

1 Vær raus, åpen og ikke ta deg selv høytidelig Lærere og medelever vil være deg evig takknemlig hvis du er åpen og bryter tausheten, skriver innsenderen. Med dette mener jeg at du burde kunne gjøre og si det som faller deg naturlig, uten at du trenger å være redd for at noen skal dømme deg. Vi er alle sykt teite og kleine innimellom, og hvis vi bare kan eie og godta det, så kommer folk rundt til å sette ordentlig pris på det. Jeg kan fortsatt huske den pressende og kleine stillheten i klasserommet på første skoledag. Ingen turte å si noe og bare håpet at noen andre skulle ta ordet. Jeg oppfordrer deg til å sprekke den boblen og være den personen! Del raust av den du er, og vær åpen overfor de andre. Både lærer og medelever kommer til å være deg evig takknemlig for det.

2 Etabler en god tone med lærere og ansatte Du kan også stille krav til læreren. Dette er mennesker du kommer til å se hver dag. Dere trenger ikke være bestetjommier eller komme overens med alle hele tiden, men her handler det om gjensidig respekt. På samme måte som lærerne kan stille krav til deg som elev, kan du stille krav til dem. Du har rett til å gi tilbakemeldinger om undervisningen og andre forhold ved skolen. Det kan bli mye lettere og naturlig hvis man føler man allerede kjenner læreren og vice versa.

3 Orienter deg om fag for å slippe å gå på en smell senere Sett deg tidlig inn i hvilke fag skolen tilbyr, og snakk med rådgiver. Dette er et mer praktisk tips. Det har seg nemlig sånn at videregående ofte kan bli litt komplisert når det gjelder fagkombinasjoner. Begynn relativt tidlig med å sette deg inn i hvilke fag skolen tilbyr, og rådfør deg hos rådgiver. Rådgiverne kan forklare deg hvilke fagforløp og kombinasjoner du trenger for å få et fullstendig vitnemål til slutt. Bare sørg for at du forstår fagvalgene du tar for 2. vgs. og hva det har å si for fagene dine i 3. vgs. Gjør du det, kan du for eksempel avverge at du blir nødt til å ta opp fag som privatist.

4 Meld deg på og engasjer deg Fra skolerevyen på Langhaugen 2021. Videregående har herlige ting å by på av organisasjoner og grupper. Ta del og engasjer deg i det som kan virke interessant. Ofte krysser en del 3.-klassinger fingrene for at det kommer noen motiverte småtasser som kan ta stafettpinnen og holde en gruppe/komité/lokallag i live og aktivt i tiden videre. I slike grupper får du muligheten til å bli kjent med andre på tvers av klasser og trinn, og det kan gi et spennende avbrekk i alt skolearbeidet. Men det er viktig å passe på at man ikke lar seg selv bli utmattet og overveldet. Det er fullt mulig å stå over ting og ikke være med på alt av møter og fester for å ha et godt sosialt liv.

5 Bruk skolehelsetjenesten for alt det er verdt Hos helsesykepleieren kan du snakke om det som er vanskelig og få gratis kondom. Det er ingen hemmelighet at noen perioder i livet er vanskeligere enn andre. Det kan dukke opp store og små problemer. Noen ganger opplever vi at vi føler oss drit uten å skjønne hvorfor vi har det sånn. Ha derfor lav terskel for å ta en tur til helsesykepleier, der du kan slå av en prat om nettopp det du ønsker. Du gjør deg selv en stor tjeneste når du tar vare på egen psykisk helse og tar tak i ting tidlig. Noen ganger hjelper det å bare få snakket høyt om det man har inni seg. Hvis det er skolen som er kilden til stress og press, noe det ofte er, så skal skolen og kunne hjelpe deg med det. Gratis pakker med kondomer og glidemiddel skal være tilgjengelig for å ta med seg, helt gratis. I tillegg så skal det være mulighet for klamydiatester og til de av dere med livmor, svangerskapstester. Mange av disse rådene er nok ting du allerede har peiling på fra før, særlig det med å være åpen og engasjere seg. Men når man havner i nye situasjoner, kan det bli lett å glemme disse tingene i praksis. Jeg ønsker deg masse lykke til i disse årene som kommer til å være alt fra horrible til ypperlige. Det er bare å glede seg!