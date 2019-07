Arbeidere bør representere arbeidere

DEBATT: Mange partier greier ikke å se at vi også har evnen til å drive politikk.

AKADEMISK ARROGANSE: Det blir feil når yrkesgrupper uten høy utdannelse ikke får være med å sette sin egen hverdag på dagsorden, mener innsenderne. Privat

Trond Wathne Tveiten

Bjørn-Tore Olsen

Axel Fjeld

Denne høstens valg er viktigere enn noensinne. Uansett hvilket parti man ønsker å stemme på, er det viktig å tenke over hva slags type mennesker man velger inn.

Tidligere så man større variasjon i hvem som ble valgt og hvilke samfunnslag de kom fra. Nå fylles derimot politikken opp av godt utdannede akademikere, og folk som har gått politikerskolen i partiet fra de var unge.

Dette er ikke nødvendigvis galt. Men det blir feil når yrkesgrupper uten høy utdannelse ikke får være med å sette sin egen hverdag på dagsorden.

Folk som jobber som renholdere, sjåfører, vektere, jernbanefolk og andre har mye å bidra med, men kommer dessverre ikke høyt på listene. Både nasjonalt og lokalt er dette er gjennomgående problem.

En forsamling som skal vedta viktige saker for alle innbyggere, trenger et bredt spekter av befolkningen. Vi trenger hele arbeidslivets mangfold i politikken. Man har i mange partier en akademisk arroganse, der man ikke klarer å se at mennesker i visse type yrker kan bidra og har evnen til å drive politikk. Det er trist siden norsk historie viser noe helt annet.

De som var med å bygge vårt velferdssamfunn, hadde erfaring fra en rekke felt, ikke bare akademia. Noe landsfaderen Einar Gerhardsen burde være det beste eksempelet på.

Innsenderne presiserer at de skriver på vegne av arbeidere, og ikke noe parti.

Publisert 24. juli 2019 18:55 Oppdatert: 24. juli 2019 19:24