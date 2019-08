– Jeg ville stoppet Bybanen til Åsane og revet ytre bomring

Hva ville Os-ordfører Terje Søviknes gjort, dersom han var sjef på Bergen rådhus? Og byråd Rune Bakervik, dersom han styrte rådhuset i Os? Slik svarer Søviknes, som møter Bakervik til BT-debatt på Os fredag 9. august.

DUELL: «Hvem er best - Os eller Bergen?» Ap-byråd Rune Bakervik debatterer mot Frp-ordfører Terje Søviknes. Eirik Brekke

1. Om jeg fikk styre Bergen, ville jeg stoppet Bybanen til Åsane og revet ytre bomring. Å gå videre med en bybaneutbygging til Åsane er galskap. Kostnadene er mange ganger høyere enn et godt bussalternativ, og traseen over Bryggen vil rasere regionens kanskje viktigste kulturminne.

Ved å droppe bybane til Åsane vil det også være mulig å rive ytre bomring, og dermed lette den økonomiske belastningen for både innbyggere og næringsliv. Jeg går for en rimeligere kollektivløsning for hele Bergen, ikke bare for de få som bor langs bybanetraseen. Det må også være rom for bilen i fremtidens Bergen. Det handler om hverdagen til folk flest og attraktiviteten til Bergen sentrum.

2. Jeg ville reversert arealplanen for Bergen (KPA) som AP-byrådet fikk vedtatt før sommeren. Den setter altfor stramme rammer. Ytre bydeler vil stagnere når nær all ny boligbygging skal konsentreres til sentrum og bybanetraseene. Jeg vil ha vekst og utvikling i hele Bergen.

Trenden med at folk, og spesielt barnefamilier, flytter fra Bergen og ut i omegnskommunene, vil med Aps arealpolitikk bare skyte fart. Det er jo bra for Os, men er det bra for Bergen?

At AP-byrådet med et pennestrøk i KPA fjerner cirka 7000 mål med tidligere godkjente boligarealer, er dessuten direkte næringsfiendtlig. Det gir null forutsigbarhet for grunneiere og eiendomsutviklere. Trolig er mange hundre millioner kroner gått tapt. Slik kan ikke en kommune holde på. Jeg ville gjeninnført JA-stempelet i plan- og bygningsetaten i Bergen og sørget for raskere saksbehandling.

3. Jeg ville fjernet eiendomsskatten. Det er dyrt nok å bo i Bergen som det er. Eiendomsskatt er en usosial skatt, som rammer blindt, uavhengig av hva du tjener, og i tillegg er det en ekstra kostnad for lokalt næringsliv.

Jeg ville startet et større omstillingsprosjekt i Bergen kommune, for å redusere løpende driftskostnader, slik at vi gradvis kunne redusert eiendomsskatten til null. At det er fullt mulig å gjennomføre, dokumenterte Frp og H i Os kommune tidlig på 2000-tallet.

Potensialet for å effektivisere driften er enda større i en stor kommune som Bergen. At mye kan gjøres i Bergen, ser vi også av Kommunebarometeret 2019. Os, uten en krone i eiendomsskatt, leverer gode tjenester og er sjette beste kommune i landet. Bergen, som tar inn nær en milliard i eiendomsskatt, kommer på 102. plass.

