Et sørgelig syn ved Vågen

De siste 25 årene har jeg spurt meg det samme hver sommer. Har noen gjort noe med det gamle trehuset på Nordnes-pynten?

TRIST SYN: Ingrid Milde mener dette gamle naustet, som ligger på nordsiden av Nordnes, er et trist syn. Nå håper hun noen vil gjøre noe for å ruste det opp. Ingrid Milde

Hver sommer de siste 25 årene har vi ankommet Bergen sjøveien, til den vakreste byen vi kjenner. Når vi runder Nordnes, er vi alltid like spent. Har de gjort noe med sjøhuset som bærer Odfjells navn? Men nei. Det står i første rekke for å ønske besøkende velkommen, men det forfaller mer for hvert år som går. Spørsmålet er hvorfor?

Å seile inn Vågen er som å åpne en Pandoras eske – den ene overraskelsen etter den andre. Høye fjell mot sjø og himmel, den ene vakre bygningen etter den andre trer frem som tegn på at her har det bodd folk i uminnelige tider. Det har gjort byen til den smeltedigelen av ulike bygg og mennesker som gjør den så spennende å bo i eller besøke. At mange elsker den vakre byen, ser vi på også på stadig økende turistbesøk.

Bergen har gjennom årene vist stadig større interesse for og evne til å bevare kulturminner gjennom restaurering og rehabilitering. Med noen sørgelige unntak.

Naustet som står og forfaller, bærer Andreas Odfjells navn. Ifølge Wikipedia var Endre Andreas Odfjell født i 1855 i Stavanger, og kom til Bergen som barn i 1890. I 1905 stiftet han bedriften Andreas Odfjell & Co A/S, som drev med eksport av tørrfisk og rogn.

Gjennom livet var han blant annet formann i Bergens Handelsforenings fiskerigruppe og formann i Bergens Handelsforening. Sammen med brødrene Abraham og Fredrik, donerte han en tomt og bidro økonomisk til byggingen av Storetveit kirke.

UTE PÅ TUPPEN: Nesten til ute tuppen av Nordnes, til høyre på bildet her, ligger det gamle trehuset som har fanget Ingrid Mildes oppmerksomhet. Bjørn Erik Larsen (arkiv)

Frem til sin død i 1967 var han med andre ord en av de store bidragsyterne i Bergen, en pådriver og en stor kapasitet for byen.

Jeg vet ikke hvem som eier sjøhuset i dag, om det er solgt eller fremdeles er i familiens eie. Men jeg lurer på hva som er årsaken til at det får lov å stå å forfalle midt iblant oss. Når du kommer sjøveien til Bergen sentrum, blir du påminnet om at dette bygget ikke blir verdsatt.

Synes Bergen kommune det er greit at sjøhuset snart råtner på rot, eller kan kommunen tenke seg å gjøre noe for at bygget restaureres?

Jeg har i alle fall et tips: Kulturminnefondet.

Det gamle sjøhuset som bærer Andreas Odfjells navn, må være et kulturminne. Og nesten gang jeg kommer til Bergen via sjøveien, håper jeg at arbeidet med å gjøre noe med dette bygget er i gang.

