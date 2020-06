Barna mine har møtt rasisme på gaten, i barnehagen og på idrettsbanen

«Du må lære barna dine å håndtere dette uten at de blir sinte», får jeg høre når jeg har luftet mine bekymringer.

Krister Hoaas har tre barn som er adoptert fra Etiopia. Foto: Eirik Brekke

Debattinnlegg

Krister Hoaas Bergen

Som far til tre barn med fødested i Etiopia har jeg kjent på det lenge. Uro, utrygghet. Egentlig helt siden de var babyer, smårollinger.

Ja, de har møtt rasisme på gaten, i barnehagen, på skolen og på idrettsbanen. Ikke ofte, ikke mye. I det store og hele har det gått greit, men de har møtt det. Det er likevel ikke det som har plaget meg.

Søte barn er søte barn uansett hudfarge, for det store gross av oss mennesker. Selv fordomsfulle mennesker synes søte barn er søte. Stort sett. Men når et barn går fra å være søtt barn til ungdom. Hva da? Hva når ungdommen blir ung voksen? Hva da? Går gutten min fra å være søtt barn til å bli en trussel for noen?

Vil mine barn bli stoppet i tollen hver gang? Ofte bli tatt ut i sikkerhetskontrollen? Snakket til på engelsk mens det norske passet blir grundig undersøkt i passkontrollen? Vil politiet stoppe sønnen min og forlange ID på gaten gjentatte ganger?

Det har aldri skjedd meg i mitt 51 år lange liv. Vil døtrene mine få slibrige tilbud og bli spurt hva de koster, når de en gang går på by’n? Vil barna mine få ekstra vanskeligheter med å få jobb? Vil de slite litt ekstra med å finne leilighet på leiemarkedet?

Jeg vet ikke svaret på disse spørsmålene, og mine barn er privilegerte i denne sammenhengen, med norske navn, snakker kav bergensk (kan ikke annet) og kommer fra et ressurssterkt hjem (trur eg). Tenk at jeg føler behov for å skrive dette. Men jeg føler på uroen. Og det gjør jeg i Norge, som jeg personlig ikke tror er spesielt rasistisk. Snarere tvert imot, tror jeg, men jeg vet ikke.

«Du må lære barna dine å håndtere dette uten at de blir sinte», har jeg fått høre når jeg har luftet mine bekymringer. Det er jo helt rett, og jeg forsøker etter beste evne. Men det er også grunnleggende feil.

Hvorfor skal jeg føle det nødvendig å forberede barna mine på at det mer sannsynlig enn ikke, at de vil bli stoppet av politiet og bedt om å legitimere seg, uten foranledning?

Hvorfor skal de læres opp til at det å fortelle hvor de «egentlig kommer fra» bør møtes med åpen forståelse, fordi det ikke «er vondt ment»? At «neger» jo egentlig bare betyr svart og ikke er rasistisk?

Hvorfor skal de være nødt til å forberedes på å bli stoppet ofte i tollen, sikkerhets- eller passkontrollen, eller av vektere på buss eller bane?

Hvorfor? Jo, fordi det er sånn. Også i Norge. Uten majoritetens støtte til holdnings- og systemendringer er enkeltmenneskets opprør for lite, for svakt.

Derfor vil jeg fortsette etter beste evne å forberede mine barn på det jeg er redd de kommer til å møte. Jeg vet ikke, jeg håper, men jeg tar ikke sjansen på at de slipper unna.

Det er i seg selv for jævlig.

Krister Hoaas er tidligere journalist i Bergens Tidende. Innlegget ble først publisert på hans Facebook-side.