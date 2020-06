Det tar tid å snu tilfeldighetenes by

Mer krav til byutviklingen skaper mer liv mellom husene.

Når byen bygges ut og vokser, trenger vi ikke bare boliger, men alt fra lekeplasser, parker og badeplasser til skoler og ungdomsklubber, skriver innsenderne. Dette bildet er tatt utenfor fritidsklubben i Zinken Hopp Idrettshall. Foto: Hedvig Idås (arkiv)

Thor Haakon Bakke Byråd for klima, miljø og byutvikling (MDG)

Lubna Jaffery Byråd for arbeid, sosial og bolig (Ap)

Christian Lomsdalen tar opp viktige poenger i sitt innlegg i BT mandag 8. juni. Når byen vår bygges ut og vokser, trenger vi ikke bare boliger, men alt fra lekeplasser, parker og badeplasser til skoler og ungdomsklubber.

Problemet med mange av utbyggingene i Bergen sør, har vært at det ikke har blitt stilt krav om kvalitet eller gode fellesområder. Da får vi heller ikke den positive utvidelsen av byen vår som vi ønsker.

Derfor gjør vårt byråd mye for å unngå at dette skjer igjen.

Den kanskje fremste kritikken mot det tidligere Høyre-byrådet, var at byens utbygging ble styrt av utbyggere uten å sette krav til kvalitet. Mange husker debatten om tilfeldighetenes by.

Utbygging uten en helhetlig plan for nabolagene er ikke god byutvikling. Enda verre blir det dersom barnehage, skoleplasser og andre fritidstilbud for barn og unge blir glemt, når bydelene vokser.

Det tar tid å snu tilfeldighetenes by, men vi har allerede kommet langt.

I fjor vedtok alle partier i bystyret, med unntak av Høyre, Frp og PDK, en ny KPA (kommuneplanens arealdel). KPA er planen som legger rammene for hvordan vi skal utvikle Bergen fremover. Ny KPA gir ikke bare bedre styring på byutviklingen, men en helt ny og grønn retning.

Planen setter høye krav til kvalitet i alle utbyggingsprosjekter, slik at vi skaper gode nabolag. Det betyr at når det bygges nye boliger, skal vi også bygge parker, lekeplasser, barnehager og skoler.

Lubna Jaffery (Ap) og Thor Haakon Bakke (MDG) Foto: Bård Bøe

Når vi bor tettere, får vi også flere naboer. Da er det viktig at vi bygger møteplasser.

Det handler om å bygge byen på en sunnere og mer klima- og miljøvennlig måte. Resultatet vil vi først og fremst se i nye og fremtidige prosjekter. For byutvikling tar tid, og de fleste prosjektene som bygges i dag, er vedtatt flere år tilbake i tid, etter gamle planer og premisser og manglende krav.

Vi mener at enkelte utbygginger det siste tiåret har vesentlige mangler, og det skal vi forsøke å rette opp i. Det handler om alt fra å utvide og pusse opp skoler og barnehager til å legge til rette for flere uteområder.

Derfor ønsker vi å bygge ny hall til Gneist og støtte opp om gode tiltak som Zinken Hopp, Fana Friends, MOBY-stiftelsen og alle idrettslag og organisasjoner, som hver dag stiller opp for at barn og unge skal få en god oppvekst.

Vi er glade for at bystyret har vedtatt at det skal legges frem en ungdomsplan neste år. Lomsdalen kan være trygg på at ungdommen i Fana og Ytrebygda skal bli inkludert i dette arbeidet.

Bergen sør er kjent for gode levekår og oppvekstvilkår. Da er det lett å glemme at det også her finnes forskjeller innad. For eksempel er deler av ungdomsmiljøet i bydelene blitt tøffere enn tidligere, og det er flere utfordringer å tak i.

Det er mer lønnsomt å investere i barn og unge nå, enn å ta regningen når det eventuelt går galt senere. Da må alle gode krefter, både politi, barnevern, utekontakt, foreldre og skole, gå sammen.

Ikke minst må vi lytte til ungdommen, og la de fortelle oss hva som kan bli bedre.