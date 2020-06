På tide å ekskludere Pride-fiendtlig parti

Dette er en viktig påminnelse for oss som er opptatt av europeisk samarbeid.

Forholdene for LHBTIQ-personer i Ungarn har blitt mer krevende de siste årene. På bildet feires Pride i Budapest i fjor. Foto: TAMAS KASZAS / REUTERS / NTB scanpix

Debattinnlegg

Mathilde Tybring-Gjedde, stortingsrepresentant (H), Camilla Strandskog, stortingsrepresentant (H), Amalie Gunnufsen, internasjonal ansvarlig, Unge Høyre

Skal vi unngå at illiberale verdier forplanter seg i vårt europeiske fellesskap og begrenser friheten til homofile og transpersoner, må vi slå tydeligere tilbake.

Unge Høyre mener det er på tide å ekskludere vårt ungarske søsterparti, Fidesz og deres ungdomsforbund Fidelitas, fra vår europeiske partifamilie, European People’s Party (EPP) og ungdomsparaplyen Youth of the European People’s Party (YEPP).

Pride er for mange en fantastisk flaggfest. Hvert år feirer vi kjærligheten med parade, sang og musikk i Norges gater. Men under denne festen må vi aldri glemme at Pride først og fremst er en markering av en kamp som enda ikke er vunnet.

Dette er en påminnelse som er særlig viktig for oss som er opptatt av europeisk samarbeid.

Mathilde Tybring-Gjedde (fra v.), Camilla Strandskog og Amalie Gunnufsen har alle vært internasjonal ansvarlig for Unge Høyre i perioden 2010–2020. Foto: Hans Kristian Torbjørnsen / Privat

Ifølge en rapport fra den Europeiske Unions byrå for grunnleggende menneskerettigheter om LHBTIQ-personer i Europa, har det vært lite fremgang siden 2012.

Den overraskende gode utviklingen i mange land etter EU-utvidelsen i 2004 er nå snudd til tilbakeslag.

Flere byer i Polen erklærer såkalte «homofrie» soner, diskrimineringen øker på flere områder og i Ungarn står dessverre regjeringspartiet Fidesz og ungdomspartiet Fidelitas i angrepslinjen.

De siste ti årene har sivilsamfunnet fått det stadig vanskeligere. Ikke-statlige organisasjoner må oppgi om de mottar finansiering fra andre land og LHBTIQ-organisasjoner varsler om at endringer av lovverket, mangel på politibeskyttelse og homofobisk retorikk er med på å svekke seksuelle minoriteters trygghet og bevegelsesfrihet.

Familieverdier blir brukt som et påskudd for å begrense og endre rettighetene til seksuelle minoriteter. Ekteskap er endret i grunnloven til å være en «institusjon mellom en mann og en kvinne», og 1. juni i år vedtok parlamentet i Ungarn å fjerne transpersoners rettighet til å juridisk endre kjønn.

Utviklingen har eskalert så langt at Ungarn denne våren mistet sin status som demokrati på den internasjonale rangeringen V-dem, og er nå offisielt EUs første «electoral autocracy». Viktor Orbán har selv kalt Ungarn et «illiberalt demokrati» – en motsetning pr. definisjon.

Etter mange år med hardt arbeid har Unge Høyre fått med seg over ti av våre søsterparti på et forslag om formelt å ekskludere ungdomspartiet, Fidelitas, fra YEPP og fremme sterk kritikk av Ungarn.

Fidesz og Fidelitas representerer en retning som står langt unna konservativ tradisjon og liberalkonservative verdier.

Det er heldigvis ikke bare Unge Høyre som har tatt til motmæle. Akkurat nå foreligger det en eksklusjonsprosess mot Fidesz i EPP, og Høyres partileder Erna Solberg har selv tatt til orde for at Fidesz bør bli ekskludert.

Pressefrihet, uavhengige domstoler, demokratiske valg og minoriteters rettigheter er store ord om ting som egentlig er veldig nært: Retten til å skrive det du mener. Retten til å si det du mener. Retten til å gå på gaten og holde hånden til den du er forelsket.