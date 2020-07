Skole-Norge skal ikke være avhengig av Facebook

For at skolen skal holde tritt, er vi avhengige av at lærere har tilgang til hverandres kunnskap og erfaringer.

Bare et par dager etter skolestenging 12. mars, hadde 50 000 medlemmer samlet seg i en ny lærergruppe på Facebook, skriver Aleksander Isaksen Husøy. Foto: Marysuperstudio / Shutterstock / NTB scanpix

Aleksander Isaksen Husøy Lærer, Nordahl Grieg vgs

Koronaskolen har tydelig demonstrert at deling mellom lærere kan skje raskt og friksjonsfritt. Uavhengig av om man deler kontor eller sitter på ulike kanter av landet.

Men for at kvaliteten på undervisning skal holde samme nivå i hele landet, trenger vi gode systemer for erfaringsdeling. Det er ikke tilstrekkelig om disse systemene forvaltes av dugnadsvillige pedagoger på Facebook.

Digitale lærerværelser, hvor pedagoger deler av sin kunnskap og erfaring, har eksistert og utviklet seg lenge før korona. Men de ble ekstra synlige i vår.

Aleksander Isaksen Husøy. Foto: Privat

Facebookgrupper har blomstret, med spredning av ideer og opplegg som deles fritt og villig. Disse gruppene har fungert som helt nødvendige hjelpemidler for en lærerstand som over natten måtte legge om måten de organiserte undervisningen.

Navet for de digitale lærerværelsene har vært Facebookgruppen «Korona-dugnad for digitale lærere». Bare et par dager etter skolestenging 12. mars, hadde gruppen 50 000 medlemmer. Disse medlemmenes kollektive kompetanse har vært viktig for å sikre kvaliteten på undervisning i hjemmeskolen.

Skoleåret er nå over, men det betyr også at det er tid for å reflektere over hvordan man skal legge til rette for deling i årene som kommer. Kan vi akseptere at det er Facebook, eller andre kommersielle aktører, som skal forvalte skolens kompetansebank?

Dette bør ikke være et vanskelig spørsmål å besvare. Og selv om vi ser bort fra alle de betenkelighetene vi burde ha med å mate Facebooks «big data»-maskineri, er det ikke et godt delingsverktøy.

Facebook har begrensede muligheter for å organisere store mengder med ressurser, og organiseringen som gjøres er avhengig av omfattende arbeid av ildsjeler på dugnad.

Denne dugnadsinnsatsen, som ble påbegynt lenge før klasserom flyttet til soverom og kjøkkenbord, bør berømmes. Men på lang sikt kan ikke et så viktig arbeid som tilgjengeliggjøring av Skole-Norges kunnskap og erfaringer, være avhengig av multinasjonale teknologiselskap og læreres ubetalte ekstrainnsats.

Da Kunnskapsminister Guri Melby 18. mars skulle utbringe sin hyllest til lærernes delingsvilje, foregikk det gjennom direktevideo på Facebook. Det er gledelig at lærerne blir møtt der de er, men jeg håper likevel at fremtidens direkteappeller til lærerstanden bruker en annen kanal.

Jeg setter selvsagt pris på at ministeren anerkjenner verdien av deling, men jeg ville satt langt større pris på om departementet også la til rette for deling. Gi oss et verktøy, hvor lærere i Bergen enkelt kan finne frem til den kompetansen lærerne i Bærum og Berlevåg gladelig deler.

For Kunnskapsdepartementet (KD) har god erfaring med digitale delingsarenaer. Gjennom «Senter for IKT i utdanningen» har kunnskapsdepartementet siden 2013 drevet nettstedet IKTiPraksis.no.

Her hadde norske lærere tilgang til en omfattende kunnskapsbank om digitale ferdigheter og bruk av digitale verktøy i undervisningen. Disse ressursene lå pent kategorisert etter årstrinn, fag og tema.

Nettstedet kunne ha vært verdifull nødhjelp for lærere kastet inn i en ny undervisningshverdag. Jeg skriver «kunne ha vært» fordi IKTiPraksis.no eksisterer ikke lenger

Kun to uker før korona stengte skolebyggene, stengte KD IKTiPraksis for godt. Ressursene herfra har blitt kopiert og delt på nytt av lærere på dugnad, men dette er ikke holdbar forvaltning av en nasjonal kompetansebank.

Tusenvis av timer med verktøytips, læringsopplegg og andre ressurser, produsert og delt av og for norske lærere, er dermed langt mindre tilgjengelig enn det burde være.

Med en slik forvaltning av den nasjonale kunnskapsbanken, er det dessverre ikke overraskende at det er Facebook som ble lærernes foretrukne delingsarena.

Databaser med store mengder ressurser har også begrenset verdi uten dyktige kuratorer som kan gjøre relevante ressurser synlige for de lærerne som trenger dem. Dette er, etter mitt syn, et offentlig ansvar.

Når det skal gjøres opp regnskap over hvilke behov skolen har post-korona, håper jeg at en nasjonal kompetansebank for lærere kommer høyt opp på listen. Dette ansvaret kan ikke overlates til Facebook.