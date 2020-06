Byråd Bakke har ikke gjort jobben sin

Spilleregler for bruk av elløperhjul i Bergen burde ha vært på plass for lenge siden.

Stoppesteder for elløperhjul ved bysykkelstativene, er ett av tiltakene som bør komme på plass, ifølge innsenderne. Foto: Alice Bratshaug

Debattinnlegg

Charlotte Spurkeland, Eivind Nævdal-Bolstad, Harald Victor Hove og Tobias Strandskog Bystyremedlemmer, Høyre

Elløperhjulene som kom bardust på oss bergensere forrige fredag, er allerede elsket og hatet. Ansvarlig byråd, Thor Haakon Bakke (MDG), har siden fredag snakket med utestemme mot et selskap som tilsynelatende har det juridiske på det rene.

Det er nemlig fullt lovlig med elløperhjul i Norge, og disse følger samme regler som vanlige sykler. Det er ikke tillatt å kjøre fort på fortauet, å kjøre beruset eller å sette løperhjulene fra seg til hinder for folk. Det er altså fritt frem for bruk og utleie, så lenge man følger god skikk og bruk.

Byråden er helt åpenbart bakpå i denne saken. I stedet for å være i forkant og lage reglene for Bergen, har han latt være å gjøre jobben sin. Byråden sier han gjerne vil ha et pilotprosjekt i Åsane (!) først.

Det må da vitterlig være Bergen sentrum som er det naturlige stedet å kjøre et forsøk, for å fange opp de som går av Bybanen og kjører det siste strekket til jobb på løperhjul, eller studenten som kjører til forelesning på Høyden.

På en helg har denne tjenesten allerede hatt hundrevis av brukere. Det er helt åpenbart noe som folk i Bergen sentrum er interessert i.

«Pøbel fra Oslo», som byrådsleder Roger Valhammer (Ap) har kalt Ryde på sin Facebook-side, sier de har prøvd å få vite når Bergen kommune vil åpne opp for løperhjulene. I nesten halvannet år har de ikke klart å få et tydelig svar fra byrådet.

Når byrådet går på sneglefart, så er det ikke helt overraskende at aktører som Ryde tilbyr bergenserne fart i byens gater over natten. Vi er enige i at deres inntreden kunne vært mer elegant, men nå må i alle fall byrådet handle.

Vi kan ikke få Oslo-tilstander i Bergen. Ved å tilrettelegge og være fleksible er mye gjort. I tillegg har dette vært prøvd ut i mange byer som vi nå kan lære av.

Bakke sine kollegaer i Trondheim har laget reguleringer, i Stavanger har de laget sin modell og i Oslo lager de sin. Selvsagt trenger Bergen også regler (de skulle bare vært på plass allerede).

Høyre tok dette opp i fjor sommer da selskapet Voi varslet at de ville starte opp i Bergen, og vi har fremmet interpellasjon til bystyret som skal behandles på første bystyremøte over sommeren.

Vi mener Bergen kommune bør følge oppfordringen fra Transportøkonomisk institutt (TØI) om at byene må ta styringen.

Her er noen forslag til regler vi mener byråden snarest bør gå i dialog med aktørene om å få til:

Nattestenging av tjenesten ved midnatt Flere «negative soner», hvor det ikke skal kjøres eller parkeres i. I dag er noen få steder, som Nygårdsparken og Smålungeren, avgrenset i Ryde sin app. Saktekjøring, med for eksempel maks seks km/t i gatetun og allmenninger Sett av p-arealer til løperhjulene. I Paris er det, ifølge TØI, tegnet opp 2500 p-plasser til elløperhjulene , mens i Oslo setter de opp stativer. Vi må finne ut hva som er best for Bergen. Vi mener stoppested ved bysykkel-stativene hadde vært et ryddig alternativ. Sette i gang en kampanje sammen med elløperhjul-selskapene om skikk og bruk Håndhev reglene. Selskapene som driver utleie må bøtelegges for feilparkering, unnlatelse av å fjerne kjøretøy som er til hinder og manglende sikkerhetsutstyr. Brukerne må bøtelegges for brudd på trafikkregler.

Regjeringen må på banen, mener Bakke. Vi mener det meste fint kan løses gjennom lokale regler og samarbeid med aktørene. Det krever derimot at man er villig til å snakke med innestemme og setter opp tempoet betraktelig.