Et du sauekjøt, gjer du ein viktig innsats for samfunnet.

Vi treng sauen for å sikre norsk matproduksjon, meiner innsendaren. Foto: Elias Dahlen (arkiv)

Eli Berge Ness Politisk nestleiar i Norsk Bonde- og Småbrukarlag

I uminnelege tider har sauen vore ein viktig del av Norges livsgrunnlag. Den var sentral då ein skulle vere sjølvberga, og gav både mat og ull. Ein hadde så mange sauer at ein klarte å halde familien med klede. No lever vi i ei anna tid og ei anna verd.

I år fekk vi ei brutal påminning om kvifor det er viktig å produsere mat i eige land. Då grensene vart stengde under koronaen, fekk mange seg ein tankevekkar. Hadde vi mat nok sjølve?

Matindustrien stod på døgnet rundt for at det skulle vere nok mat i butikkane. Det gjekk bra denne gongen. Vi har likevel ingen garanti mot at det kjem fleire situasjonar i framtida der det er viktig at vi er meir sjølvforsynte her i Norge.

Ved alvorlege kriser er det ikkje sikkert der blir mat å kjøpe sjølv om vi har pengar å betale med.

Vi må produsere mat sjølve, og vi må ha folk som har kunnskapen som trengst for å gjere det. Vi må ha ei utvikling mot eit samfunn med berekraftig matproduksjon, eit land som kan produsere mat til eiga befolkning, og der vi nyttar dei ressursane vi har på ein best mogeleg måte. Då treng vi sauen.

Sauer finn maten sin i utmarka om sommaren. Dei produserer kjøt på gras, urter og andre planter dei finn i naturen. Slik gir den mogelegheita til å hauste dyrkamarka for å sørgje for ein har mat til dyra gjennom vinteren.

Beitinga held også liv i artsmangfaldet og kulturlandskapet. Mange av dei raudlista artane i Norge er knytte til beitemark.

Skal vi bevare raudlista artar, ha jordbruk i heile landet, ha velstelte kulturlandskap og levande bygder, bør mange fleire ete sau, skriv Eli Berge Ness. Foto: Privat

Men det er ikkje sjølvsagt at vi skal kunne nyte godt av kortreist sauekjøt i all framtid. Inntekta i sauehaldet er dramatisk lav. Timeløna for ein sauebonde ligg langt under 100 kroner timen. Skal ein ha sauehald i framtida, må det gjerast noko.

Det er bra å ete kjøt, men vi må bli meir opptekne av kva slags kjøt vi et og korleis kjøtet blir produsert. Vi bør ete kjøt av dyr som et gras, som går ute og beiter om sommaren, og som produserer mat på ressursar som elles ikkje ville bli nytta.

Kortreist mat av dyr som har det godt bør vere eit godt alternativ til importert biff frå Brasil!

Skal vi bevare raudlista artar, ha jordbruk i heile landet, ha velstelte kulturlandskap og levande bygder, bør mange fleire ete sau. Legg ein norsk fårefilet på grillen i sommar. Spør etter lammepølser. Etter grillsesongen kjem fårikålsesongen. Den bør kunne vare heilt fram til jul, då ein kan nyte pinnekjøtet.

Kjøp i butikken eller finn ein REKO-ring nær deg. Har dei ikkje sau i butikken, så spør etter det. Då gjer du ein innsats for norsk sjølvforsyning, kortreist mat, mat produsert på viltveksande fornybare ressursar.

Vala du gjer i matbutikken, er viktige. Server maten med stoltheit, og tenk på at medan du et og kosar deg, er du med på å gjere ein viktig innsats for samfunnet.