Klem en bom

DEBATT: Jeg ønsker meg en by som setter menneskene først.

KJÆRLIGHET: Thor Haakon Bakke, førstekandidat for Miljøpartiet De Grønne i Bergen, gir sin lokale bomstasjon en god klem. byoutline Privat

Thor Haakon Bakke Førstekandidat, MDG Bergen

En by hvor det er trygt å la barna sykle til skolen. En by hvor det er gangavstand til barnehager og idrettsanlegg. En by hvor bussen går ofte og bybanen går til Åsane og de andre bydelene. En slik by kommer ikke av seg selv. Det ser det ut som politikerne i Bergen holder på å glemme.

I frykt for å miste velgere til bompengepartiet har partiene mistet målet av syne. Det er synd, for bompenger er med på å finansiere viktige kollektivløft vi trenger for å nå klimamålene våre, samtidig som det er det mest effektive enkelttiltaket vi kan gjennomføre for å redusere biltrafikken i Bergen.

Og det er vi nødt til å gjøre. Biltrafikken skaper støy som gjør det utrivelig å bo og oppholde seg i sentrum. Folk blir tvunget til å flytte fra sentrum eller bo i områder med helseskadelig luft. Derfor kan vi ikke lenger prioritere bilen foran fotgjengere og syklister. Livskvaliteten til byens borgere må trumfe bilismen. I tillegg er den viktigste kilden til mikroplast i havet slitasje av bildekk. Sånn kan vi ikke fortsette.

En by hvor de myke trafikantene settes først er bedre både for helsen, trivselen og miljøet. Derfor slår vi i Miljøpartiet De Grønne ring rundt bomringen, og gir den til og med en liten klem når vi først springer forbi og nyter bedre byluft.

