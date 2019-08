Vi skal heie på alle studenter

Ikke bare på eliten.

ANNEN STRATEGI: Eliteprogram er et feiltrinn for å hjelpe noen studenter å oppnå sitt potensial. Alle studenter bør få bedre og tettere oppfølging, skriver Jeron Joseph (A). PRIVAT

Jeron Joseph Leder for Arbeiderpartiets Studentlag i Bergen

Frp er i trøbbel på meningsmålingene om dagen. Det gir en del rare utslag. Sist ut er nestformann i Vestland FpU, Martine Jordana Baarholm, som nå har funnet ut at «sosialister» ødelegger for begavede studenter, i innlegget «Vi burde heie på elitestudier» i BT 16. august.

Studenter fortjener en litt mer opplyst debatt enn dette, men vi takker for oppsparket.

Stridens eple er et «honours»-program etter modell fra Universitetet i Oslos nye elitesatsing. Baarholm skriver at det vil gjøre de flinkeste flinkere.

Vi i Arbeiderpartiets Studentlag i Bergen mener at slikt elitestudium er et feiltrinn for å hjelpe noen studenter å oppnå sitt potensial. Utdanningsinstitusjoner bør heller satse på at alle studenter får bedre og tettere oppfølging.

Istedenfor å prioritere eliten, må alle få en rettferdig oppfølging og mulighet til å delta i mentor- og forskningsordninger og innovasjonsprosjekter.

Både Norsk studentorganisasjon og Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen har uttrykt misnøye med at et eliteprogram innføres.

La oss fortsatt være et samfunn med utdanningsinstitusjoner, der alle studenter har like muligheter for å lykkes; der alle får den oppfølgingen de trenger, ikke en de har gjort seg fortjent til.

