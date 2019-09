Kriminalomsorgen utvikler seg i feil retning

Relasjonen mellom de innsatte og fengselsbetjentene er i ferd med å forsvinne.

FORSVINNER: Relasjonen mellom de innsatte og fengselsbetjentene er i ferd med å forsvinne, skriver Arne F.M. Engelsen. Eirik Brekke (arkiv)

Debattinnlegg

Arne F. M. Engelsen Pensjonist, jobbet 26 år i Kriminalomsorgen.

For mindre enn 40 minutter siden

Eirin Eikefjords kommentar 20.09 , «Det rakner for kriminalpolitikken», treffer virkeligheten. Kommentaren burde være pensum for enhver justisminister.

Hun beskriver den utdaterte misjonen til Kriminalomsorgen som handler om at «Vi skal løslate den gode nabo».

Naboene må derfor gi beskjed og kreve at denne nedbyggingen av trygghet tar slutt.

Og hvem er naboene? Det er alle oss andre. Alle de som aldri har vært gjennom strafferettsprosessen, og plassert i et fengsel.

TRYGGHET: Løslatte innsatte som kommer rett fra en betongcelle gir ikke trygghet for oss selv og våre barn, skriver innleggssender. Privat

Vi var i ferd med å skape det som gjorde at innsatte kunne utvikle seg til gode naboer. Det ble utviklet og gjennomført ulike tiltak i fengslene, skole, arbeidstrening og programmer tilpasset den innsattes utfordringer.

Men viktigst av alt, det ble bygget relasjoner mellom innsatte og ansatte. Dette førte til mindre behov for isolasjon og glattcelle. Den innsatte og fengselsbetjenten gikk skritt for skritt sammen.

Mange innsatte fikk sin utdannelse, eller de kom i gang med en utdannelse. Mange fikk jobb etter å ha gjennomført kompetansegivende arbeidstrening. Ved samspill også med eksterne hjelpeinstanser fikk også mange en bolig å flytte inn i ved løslatelse. Altså grunnsteinene til å kunne bli en god nabo ble lagt.

Les også De beste tekstene fra Bergen fengsel

Disse grunnleggende forutsetningene som lå i det å ha anledning til å kunne bygge relasjoner, var etter min oppfatning helt avgjørende for å skape nødvendig endring og fokus for den innsatte, og i neste omgang for oss andre som ønsker trygghet og gode naboer.

Eikefjord har helt rett når hun beskriver strupetaket som er gjort på disse positive prosessene, og som gjentatte justisministre fra Frp har kalt «avbyråkratisering» og «effektiviseringstiltak».

De helt avgjørende relasjonene er bygget ned i dramatisk grad, parallelt med at de mange positive og oppbyggende tiltakene er redusert til et så lite minimum at de nå fremstår som et falmet bilde av det som en gang var.

Vi vil ha trygghet for oss selv og for våre barn. Løslatte innsatte som kommer rett fra en betongcelle, gir ikke den tryggheten.

Publisert 25. september 2019 07:37