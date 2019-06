Bergen kan gå foran med et godt eksempel

GIS TIL FLERE: HPV-vaksinen er nå inne i det nasjonale programmet. Det er vi glade for, skriver innsenderne. byoutline Heiko Junge / NTB scanpix

Kjersti Pettersen

Tobias Strandskog

Mindre enn 50 minutter siden







Først vil vi takke Aps representant Øystein Hassel for å løfte fokus på HPV vaksiner til både jenter og gutter. At Hassel påpeker at vi slår politisk mynt på regnbuedagene, for stå for hans egen regning. Vårt mål er å løfte en debatt og en viktig sak.

Det er ikke slik at Ap, KrF og Venstre gjorde mye for å få brukt opp restlageret at HPV-vaksiner. Det måtte medieoppmerksomhet til fra den alltid så engasjerte helsesykepleier Agnes Gjertsen, og en av undertegnede, for at byråden fra KrF skulle vurdere om gutter i risikosonen skulle få vaksiner.

Guttene fikk sine vaksiner, men det ble på ingen måte gitt noe ekstra ressurser til å vaksinere flere unge mennesker. Dette gjorde helsesykepleiere i tillegg til alt det de har å gjøre. Her stilte byens helsearbeidere opp, mens byrådet sviktet.

Våre spørsmål i komité og innlegg har handlet om at det har blitt reklamert med at det var siste sjanse for jenter til å få gratis HPV-vaksine. Vi spurte om ikke også gutter i risikogruppen fortsatt burde få.

Svaret fra byråden var nei, det var ikke lagt opp til det i det nasjonale programmet. Det var heller ikke HPV-vaksinene da de var gratis og på vei til å gå ut på dato, men siden de likevel skulle kastes, da var det greit å gi det til gutter i risikogruppen.

HPV-vaksinen er nå inne i det nasjonale programmet. Det er vi glade for.

Lokalt har vi heldigvis lov til å jobbe på alle mulige måter for forslag vi synes er gode. Dette er et av dem. At Hassel mener vi forvirrer, får være hans mening.

Vi ønsker at gutter som trenger en HPV-vaksine bør få det, og ingenting hindrer Bergen å søke om å få anledning til å gi en slik vaksine. Bergen kunne gå foran med et godt eksempel.

Publisert 28. juni 2019 20:35

Din mening betyr noe

I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg