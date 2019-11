Vi kunne knapt skrevet dette bedre selv, Goksøyr

Professorens egne sitater fra Denis Noble forsvarer våre synspunkter.

Debattinnlegg

Dag Erlandsen Daglig leder i stiftelsen Biocosmos

I et ellers interessant innlegg i BT 11. november anklager professor Anders Goksøyr undertegnede for å både forvrenge og feilsitere biologen Denis Noble, men uten å gå nærmere inn på hva han egentlig mener.

Jeg tror problemet er at jeg siterer Noble eller andre fra «The Third Way of Evolution»-bevegelsen, ikke hvordan.

Biocosmos skal ikke få lov å sitere fra Third Way, og dersom vi siterer fra Intelligent Design-bevegelsen, er vi useriøse. Ergo blir det galt, uansett hva vi skriver.

Desto bedre at Goksøyrs egne Noble-sitater fullt ut forsvarer våre synspunkter. Vi kunne knapt skrevet dette bedre selv.