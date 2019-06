Winkelmans alkoholdrøm

Mindre enn 10 minutter siden







SIER NEI: Kjersti Toppe (Sp) avviser totalt kravet om ølsalg på kiosker og bensinstasjoner. byoutline Roar Christiansen (arkiv)

Kjersti Toppe Stortingsrepresentant (Sp)

Leder for Virke Kiosk, bensin og servicehandel, Iman Winkelman, spør meg om hva som er forskjellen på kiosker og butikker. Winkelman burde heller rette spørsmålet til sin egen hovedorganisasjon, Virke. For det er ikke engang en enighet innad i bransjen om at man skal likestille kiosker og butikker når det gjelder salg av alkohol.

At Winkelman, som representerer store bensinkjeder som Cirkle K, ivrer for ølsalg på bensinstasjoner, er ikke overraskende. Men når han argumenterer med at dette ikke vil bety en liberalisering av Norges alkoholpolitikk, og at denne liberaliseringen ikke vil få noen konsekvenser for tilgang og forbruk, står det ikke til troende.

Winkelman vet altså mer om sammenhengen tilgang og forbruk av alkohol enn Folkehelseinstituttet.

Winkelman skriver at de er opptatt av likebehandling, ikke liberalisering. Nettopp. For det umulig med likebehandling av bensinstasjoner og butikker når det gjelder alkoholsalg, uten at man samtidig får en stor liberalisering.

Derfor har også et stort politisk flertall på Stortinget, alle utenom Frp, sagt nei til Winkelmans alkoholdrøm.

Publisert 14. juni 2019 22:00

Din mening betyr noe

I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg