Klassiske unoter fra Annabel Guaita

At vi diskuterer Edvard Grieg, betyr ikke at alt annet er glemt.

ÅRETS FESTSPILLÅPNING: At vi diskuterer Grieg i verden, betyr ikke automatisk at vi ikke bryr oss om alle andre komponister eller aktører her hjemme. Å vranglese en tekst til et sånn konklusjon, er ganske godt gjort, mener Frode Bjerkestrand. byoutline Fred Ivar Utsi Klemetsen

Frode Bjerkestrand Kulturredaktør i BT

I et debattinnlegg er musikkformidler Annabel Guaita kritisk til en kommentar jeg skrev om Edvard Griegs rolle i Festspill-programmet.

Den handler om hvordan vi ser på Grieg i dag, og at vi kanskje har tapt litt av syne Griegs engasjement som politisk bevisst europeer, og dermed gått glipp av en sjanse til å gjøre ham enda mer relevant.

Guaita tolker dette i verste mening. Hun mener vår debatt om Grieg er et tegn på at vi overhodet ikke bryr oss om resten av Bergens musikkliv, at jeg snakker den lokale musikken ned, og jeg ikke viser den nødvendig respekt.

For ordens skyld: Denne gangen startet Grieg-debatten et helt annet sted; hos Troldhaugens venner, som ikke er fornøyd med Festspillenes Grieg-profil.

Da er det vel ikke rart at festspilldirektør Anders Beyer har et visst behov for å svare for seg.

For det første. At vi diskuterer Grieg i verden, betyr ikke automatisk at vi ikke bryr oss om alle andre komponister eller aktører her hjemme. Å vranglese en tekst til en sånn konklusjon, er ganske godt gjort.

For det andre: Å tillegge folk meninger eller holdninger de ikke har, er en ganske kjip hersketeknikk. Det er den lettkrenkedes sløveste våpen.

Guaita sparker samtidig i BTs kulturjournalistikk. Slik kritikk ønsker vi alltid velkommen, men det er fint om den kan være saklig begrunnet.

Offentligheten er nå stort sett oppdatert på hva medieøkonomien har vært gjennom de siste årene, og hva det har betydd for våre budsjetter og prioriteringer.

Jeg antar heller ikke Guaita mener vi skal tilbake til kulturjournalistikken før internett kom. Det er en lite hensiktsmessig strategi, nå når de fleste av våre lesere bruker oss på mobiltelefonen sin.

For Guaita bør det uansett være et paradoks at hun og jeg egentlig er hjertens enige.

Musikkens egenverdi er ubestridt. Kunsten er å finne nye måter å gjøre den klassiske musikken relevant på. Der gjør blant annet Guaita selv en god jobb, gjennom lytteskolen sin.

Jeg tror både Anders Beyer og jeg deltar aktivt i fremsnakkingen av bergensk musikkliv, talentene, de profesjonelle, orkestrene, kompaniene og alle dem som gjør Bergen til kulturby.

Musikkmiljøet i denne byen holder høy standard. Kampen om oppmerksomheten er stor, og arbeidet med å holde musikken, komponistene og musikerne aktuelle, er desto viktigere.

Og ja, det kan bli litt mye Edvard Grieg i monitor av og til. Men det gjør ham ikke mindre viktig.

Publisert 11. juni 2019







