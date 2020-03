Like forutsigbart som en Grand Prix-låt

Sylvi Listhaug gjentar budskapet vi har hørt i en årrekke.

Publisert Publisert Nå nettopp

Andreas Unneland (SV) mener Sylvi Listhaug (Frp) gjentar gamle argumenter når hun skriver at det beste er å hjelpe flyktningene der de er. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Debattinnlegg

Andreas Sjalg Unneland Leder, Sosialistisk Ungdom

Sylvi Listhaug (Frp) synes det er utenkelig at Norge skal bidra til å lette på trykket i nærområdene ved å ta imot kvoteflyktninger fra FN. Det er ikke et radikalt forslag fra BTs leder. Det er faktisk å gjøre et minimum av det FN ber oss om.

Innlegget til Listhaug er en fraskrivning av Norges ansvar for kvotesystemet, under mantraet om å hjelpe flyktninger der de er. Dette budskapet har vi hørt i en årrekke, og det er like forutsigbart som en Grand Prix-låt.

Andreas Sjalg Unneland Foto: Privat

Listhaug fremstiller det som at det er et svart/hvitt-valg mellom å hjelpe folk i nærområdene og ta imot kvoteflyktninger.

Kapasiteten er sprengt i nærområdene, og uansett hvor mye penger vi bidrar med, vil det ikke være nok. Det finnes flyktninger som ikke kan vende tilbake og som må ut av nærområdene for å få hjelp.

Under mantraet at vi skal ha Europas strengeste flyktningpolitikk, er avskrekking Listhaugs viktigste tiltak for å hindre at folk legger ut på reise til Norge.

Samtidig skryter regjeringen av å ta imot 3000 kvoteflyktninger fra FN årlig. Det er knappe er 60 prosent av det FN ber Norge om å ta imot hvert år. Det blir smått komisk å rope om internasjonale løsninger, når man ikke selv er villig til å bidra når FN kommer med sine løsningsforslag.

Det totale antallet flyktninger til Norge er rundt halvparten av hva det har vært tidligere. I Norge har vi tatt imot mange flere enn vi gjør nå.

I 2015 kom det 30.000 flyktninger og asylsøkere til landet. Vi klarte å håndtere det godt. I 2018 ble det totalt 5600 flere flyktninger i Norge. Det er betydelig under det som har vært normalt de siste årene.

Det vil si at vi har erfaring og et apparat som gjør at vi kan ta imot betydelig flere enn vi gjør i dag.

Ikke bare vil det være livsviktig for dem som får opphold, men det vil sende viktige signaler til andre land, og vise oss som en troverdig aktør i arbeidet for internasjonale løsninger.

I den humanitære katastrofen verden står overfor, må Norge gjøre to viktige ting. Vi må øke antallet kvoteflyktninger vi tar imot, til minimum av det FN ber oss om.

Vi må også rydde opp i situasjonen i Moria-leiren på Lesbos, og få evakuert de 3000 barna uten omsorgspersoner som den greske regjeringen har bedt EU-landene om å ta imot. Leiren er så overfylt at en firedel av barna er så redde og fortvilte at de får behandling, som en konsekvens av selvskading.

Så langt er det få europeiske land som vil ta imot disse barna. Realiteten er at Norge alene kunne hjulpet dem og vist seg som et humanitært fyrtårn, når Europa er handlingslammet.

I 1993 tok Norge imot 12.000 flyktninger fra Bosnia, og i 1999 var Norge et av de første landene til å etablere en luftbro til Kosovo for å ta imot flyktninger. Begge ganger tok vi imot betydelig flere flyktninger enn vi gjør nå, men behovet i verden har aldri vært større.

Nå er det behov for at vi viser lederskap.