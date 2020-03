Slik kan vi ta vare på de sårbare elevene nå

Kanskje kan disse tidene lære oss å ha et tettere og bredere samarbeid mellom hjem og skole.

Publisert Publisert Nå nettopp

Amina Amin har noen forslag til hvordan man kan ta vare på utsatte elever også når skolene er stengt. Foto: Slatan / Shutterstock, NTB scanpix

Debattinnlegg

Amina Amin Fraksjonsleder (Ap) i Utvalg for barnehage, skole og idrett, Bergen bystyre

Det er ikke helt enkle tider for lærere, dette. Vi har alle nye utfordringer. Som lærer er du kanskje bekymret for elevenes faglige og sosiale utvikling.

Noen får ikke får hjelp med fagene hjemme, på grunn av foreldrenes manglende norskkunnskaper. Andre får hjelp med fagene, men sliter på andre måter. Det finnes også elever med mange søsken, uten mulighet til å gjøre skolearbeid uten å bli forstyrret, og noen mangler også utstyr, som datamaskiner eller hodetelefoner.

Amina Amin Foto: Privat

Per i dag er det kun ungdomsskole- og videregåendeelever som har egen datamaskin, som de har fått fra skolen. Barneskoleelever har ikke dette.

Vi vet at noen ikke har mye penger, og sannsynligvis ikke datamaskiner.

Vi vet i hvert fall helt sikkert at enkelte familier bor veldig trangt, og hjemmet er dårlig egnet til å ha mange og lange dager med undervisning.

Det kan fort bli tunge dager å være under samme tak. Dette kan medføre konflikter og frustrasjoner mellom søsken, og mellom barn og foreldre.

Disse spesielle dagene kan være en test på, eller utviklingsprosess for å bedre, samarbeidet mellom hjem og skole. Kanskje disse dagene med stengte skoler kan lære oss noe – lære oss å ha et tettere og bredere samarbeid mellom hjem og skole.

Det er viktig at rektorene og avdelingslederne får oversikt over hvilken strategi det enkelte trinn har – hvordan de har kartlagt for deres sårbare elever. Heldigvis er dette skoleåret nærmere slutten enn starten, så mye godt arbeid er allerede lagt ned i elevenes utvikling og læring.

Dere lærere kjenner til deres elever og foreldrene deres godt. Dere kjenner dem nok til å vite hvem som strever. Som lærer må du skrike ut og sørge for at hver og en av elevene dine har det som trengs til fjernundervisningen.

Les også Hva har du rett på når barna må være hjemme?

Sjekk om skolen kan bidra med datautstyr til elever som ikke har slikt hjemme. Forsikre dere om at elever og foresatte har blitt godt informert om hva som foregår, på et språk de forstår.

Kanskje hadde det hjulpet med opprettelse av en telefontjeneste for de mest sårbare gruppene, der morsmålslærerne og tolker kan kobles til for å hjelpe foreldrene med det digitale.

Kanskje bør det også finnes informasjon og undervisningsopplegg på papirform som foreldre kan hente på skolen?

Gå i dialog med tolker/morsmålslærere for å sikre at de sårbare familiene får nødvendig veiledning. Tips foreldrene om hvordan de kan aktivisere barnet sitt, for eksempel ved å ta i bruk naturen uten å komme i nærkontakt med andre mennesker.

Kanskje det ville vært kult om elever hadde laget morsomme videosnutter, alene eller sammen med familien.

Her er det bare å være kreativ, og det er ikke bare lærerne sin ansvar, men et samfunnsansvar å sørge for at våre små er mindre ensomme i denne sårbare tiden.