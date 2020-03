Krisen er like alvorlig selv om solen skinner

En til to meters avstand eksisterte ikke. Rådet om ikke å henge med alle bekjente og venner, var for lengst glemt. Solen skinte, skjønner du.

Sirill Heimdal reagerer på folks oppførsel i finværet lørdag. - Selvfølgelig kan vi gå ut en tur, men nå er ikke tiden for å samle store grupper. Foto: Marita Aarekol

Debattinnlegg

Sirill Heimdal Åsane

Jeg vet at det er kjipt å høre, men koronakrisen er like alvorlig til tross for at solen skinner og det er blå himmel.

Vi er midt i en pandemi som til nå har tatt livet av over 12 000 mennesker globalt, syv av dem i Norge. Viruset sprer seg enormt raskt, og vi er avhengig av at befolkningen følger de tiltakene som regjeringen kommer med.

Tiltakene, som er like viktige selv når solen skinner, det er blå himmel og alle vil ut og nyte finværet. Nå er faktisk ikke tiden for å samle hele borettslaget til lunsj, kompisgjengen til fotballkamp eller vennegjengen til en fjelltur.

Lørdag startet jeg dagen med en tur rundt Liavatnet. Det kan godt hende du blir irritert på meg nå, men jeg ble mildt sagt sjokkert av synet. Småbarnsfamilier satt tett på benkene og spiste lunsj. Vennegjenger gikk i grupper. Flere eldre gikk tett i tett.

En til to meters avstand eksisterte ikke. Rådet om å ikke henge med alle bekjente og venner, var for lengst glemt.

Solen skinte, skjønner du.

For å følge rådet om ikke å være en stor samlet folkemengde, snudde jeg og fant jeg en egen sti med mindre folk. Etterhvert ruslet jeg hjem hvor jeg gikk forbi en kunstgressbane. Hver dag denne uken har jeg sett minst 20-30 personer som har samlet seg på banen for å spille. Like ved er det også treningsutstyr hvor det ved flere anledninger har samlet seg gjenger for å trene sammen.

I dag var intet unntak. Jeg ga i grunn opp da jeg så hvor ufattelig mange som hadde samlet seg på banen. Det er ikke på tull at fotballtreninger er avlyst, men hva hjelper det når en kompisgjeng på 20 stykker samler seg likevel? Hva godt gjør det at barnehagene er stengt, når fem familier er samlet på lekeplassen for å leke?

Tro meg, jeg forstår hvor krevende situasjonen vi alle er i. Jeg kan ikke beskrive hvor utrolig lyst jeg har til å dra en tur til mormor eller til mine småsøsken for å hoppe på trampolinen.

Selvfølgelig kan vi alle gå ut en tur, men nå er ikke tiden for å samle store grupper ute i finværet. Nå er tiden for å begrense sosial kontakt. Nå er tiden for å gjøre det en kan for å hindre smitte.

Jeg forstår at flere av oss kan tenke at vi er frisk, og at viruset ikke er farlig for de fleste av oss. Dessverre er det slik at viruset kan være dødelig for flere rundt oss. Det kan være farlig for niesen din med astma, tanten din med kreft eller damen på butikken med diabetes.

Derfor må vi alle ta denne situasjonen seriøst. Vi må følge de tiltakene og rådene som regjeringen kommer med.

På den måten kan vi ikke bare redde liv, men også komme oss tilbake til hverdagen fortest mulig.

Vær så snill.