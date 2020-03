Permittering er en enorm belasning

Lavtlønnede lever allerede fra en lønnsutbetaling til den neste.

Jeg er redd vi får fattigdom og økte klasseforskjeller på en måte Norge aldri kunne sett for seg, advarer Nathalie Mercadal. Foto: Fellesforbundet

Debattinnlegg

Nathalie Mercadal Faglært kokk i fast heltidsstilling og hovedverneombud ved Hotel Opus XVI og tillitsvalgt i Fellesforbundet.

Jeg tror ikke folk som ikke står i det selv kan forestille seg hvor enormt stor belastning det er å bli permittert for oss som jobber i bransjer med lave lønninger.

Snart blir jeg permittert fra jobben som kokk, og siden jeg gikk ned i stilling for å kunne ta studiekompetanse, er jeg redd jeg ikke får dagpenger i det hele tatt. Men mest av alt frykter jeg at jobbene våre vil forsvinne, og vi får et Norge som ikke er til å kjenne igjen.

I hotell,- restaurant,- og reiselivsbransjen lever de fleste av oss fra lønning til lønning. Egentlig lever vi ikke, vi prøver å overleve. Lønnen strekker ikke til i hverdagen, og de fleste har ikke råd til å kjøpe seg egen bolig.

Vi har utgifter å betale, vi trenger et sted å bo, mat på bordet og varme i boligen. Men det tas ikke hensyn til. Det er skandaløst å betegne det som nå skjer i arbeidslivet som en «dugnad», når dugnaden i all hovedsak går på bekostning av dem som har minst.

Realiteten, slik jeg ser det, er at arbeidere som permitteres fra lavtlønnede yrker ikke vil klare seg. Leiligheten må sies opp, eiendeler må selges, medisiner og mat kan ikke prioriteres, ingenting går rundt.

Klarer du deg på 10 000 kroner utbetalt i måneden? Får du betalt husleie, strøm, mat, transport, medisiner, legebesøk, forsikring, og alle andre utgifter for den summen?

Det tviler jeg på. Med den lønnen vi har i utgangspunktet, kan jeg garantere deg at det ikke finnes penger på sparekontoen heller, for den eksisterer ikke. Vi kan ikke «bare» ta et lån, for vi vil aldri kunne betjene det, det er også vanskelig å finne en ny jobb i en tid hvor ingen ansetter, men bare permitterer.

De fleste har heller ikke 100 prosent stilling. Flertallet i bransjen har gjerne en eller flere deltidsstillinger, ekstrahjelp eller tilkalling. Retten til lokale lønnsforhandlinger fikk vi først i 2016, etter en nesten fem ukers lang streik. Ikke at det førte oss særlig lenger.

Regjeringen sier at staten skal ta regningen, og at vi alle må bidra i en felles dugnad. Det oppfatter jeg som en stor overdrivelse, og så absolutt ikke som en felles dugnad. Dagpenger rammer nemlig svært usosialt.

Nathalie Mercadal mener regjeringen, her ved finansminister Jan Tore Sanner og statsminister Erna Solberg, ikke har klart å hjelpe både bedrifter og ansatte til nå. Foto: Terje Pedersen / NTB Scanpix

I mitt yrke tjener man kanskje rundt 400 000 i en heltidsstilling om man er heldig. Men når flertallet jobber deltid, blir lønnen mye lavere. Når du da permitteres, og går fra en inntekt som i utgangspunktet ikke er levedyktig, til 62,4 prosent av utgangspunktet, hva gjør du da?

De første tiltakene var svært etterlengtet for bedriftene, men det gikk på arbeidstakernes bekostning. Først når opposisjonen i samarbeid med fagforeningene presset, kom vi et lite skritt lenger frem.

Men hva gjør vi etter det? Om permitteringene vedvarer i flere måneder er det ikke lenger en krise. Det blir rett og slett vanskelig å beskrive konsekvensene.

Selger du huset du ikke eier? Selger bilen som du kanskje er heldig å ha råd til, fordi du må prioritere den med tanke på reisevei? Flytter i bokollektiv sammen med barnet du forsørger? Si meg, hva gjør du?

Jeg vet ikke, fordi dette er håpløst for oss alle, også for oss med heltidsstilling. Jeg vet om flere i disse bransjene som lever på kredittkort, fordi lønnen ikke strekker til. Hvordan skal det gå når 40 prosent av inntekten faller bort?

Jeg er redd vi får fattigdom og økte klasseforskjeller av en grad Norge aldri kunne sett for seg. For ikke å snakke om en hel generasjon som vil vegre seg for å utdanne seg innenfor disse yrkene.

Vi trenger en regjering som hjelper både bedriftene og de ansatte. Dette er ikke en situasjon hvor det skal velges enten den ene eller den andre.

Som direktøren min sa da regjeringens første tiltakspakke kom: «Det hjelper enormt mye og letter situasjonen økonomisk for bedriften, men det føles enda verre når du vet at byrden plasseres over på de ansatte».

Å øke dagpengenivået permanent til 80 prosent av full lønn til de som tjener under 300 000 er en begynnelse, men taket burde heves.

Vi trenger tiltak som sikrer lavtlønnede arbeidstakere, som sikrer at vi ikke ender med økonomisk konkurs, men vi trenger også tiltak som sikrer arbeidsplassene våre, uten at den ene må ofre seg selv i dugnad for den andre.