Vi bergensere er blitt late, bortskjemte og egoistiske

DEBATT: De aller fleste av oss ville hatt godt av å sykle mer og kjøre mindre.

OVERGANGSFASE: Bilkjøring vil om ikke lenge bli betraktet som en enorm sløsing med ressurser, mener innsenderen. Illustrasjon: Frank Fiedler / Shutterstock / NTB scanpix

Lars H. Smedsrud Skansen, Bergen

Før jeg dundrer løs, har jeg tre innrømmelser å komme med:

1) Jeg eier en stor, gammel fossilbil. Dieseldrevet, til og med.

2) Jeg liker å kjøre den gamle VW Transporteren på tur i helgene. Jeg liker til og med lyden av turboen og lukten av diesel en varm sommerdag.

3) Jeg syns det å stå i kø er noe av det kjedeligste som finnes.

Disse tre tingene har avstedkommet flere eksotiske diskusjoner rundt lunsjbordet på Universitetet i Bergen, hvor jeg til daglig jobber som professor og samarbeider med mange klimaforskere ved Bjerknessenteret.

Allikevel – nå må vi alle sammen ta et selvransakende blikk på hvor late, bortskjemte og egoistiske vi er. Mener vi virkelig at mindre bompenger er viktigere enn alt annet?

Bilkjøring vil om ikke lenge bli betraktet som en enorm sløsing med ressurser. En bil tar mye plass, den bruker mye energi, bygging av nye bilveier krever enorme summer, og den som kjører bilen kan i liten grad gjøre andre fornuftige ting underveis. I beste fall høre nyheter på radio, eller planlegge neste tur med kompisen i mobilen mens en står der i køen.

Uansett sitter vi sjåfører der passivt på rumpen – mens vi er en fare for andre trafikanter. Det å kreve at det skal være så å si gratis å kjøre rundt på flotte, nye veier, mens en selv sløser med sin egen tid og verdifull energi, er altså et stort paradoks som jeg håper våre politikere snarest innser klart og tydelig. De må heller fokusere på de reelle og langt viktigere problemene her i verdens flotteste by.

Det hjelper i liten grad om bilen bruker strøm istedenfor fossilt drivstoff. Den tar like mye plass, den legger igjen like mye mikroplast fra dekkslitasjen, og den bruker (nesten) like mye energi. Europeiske eksperter har nylig konkludert med at den mest effektive måten å gjøre transport mer miljøvennlig på er såre enkel: Transporter så lite som mulig.

Energien som driver bilene skal uansett produseres, og den legger beslag på verdifull natur – enten det er et naturlige elveløp, areal til solceller, store plattformer i Nordsjøen, eller et område til fjells eller havs med en stor vindmølle på.

Den mest miljøvennlige «bilen» er en sykkel. De fleste av oss, meg selv inkludert, har faktisk godt av treningen en «gammeldags» mekanisk sykkel gir på vei til jobb. Dermed kan vi med litt lettere samvittighet kaste oss over fatene med wienerbrød og kjøttkaker når vi kommer frem. Fedme forårsaker mer enn 2000 dødsfall i Norge hvert år, trafikkulykker cirka 100. Kanskje veiene er i ferd med å bli gode nok?

Det finnes bare ett reelt alternativ til at bilistene selv skal betale ytterligere forbedringer av veinettet i Norge: Stopp utbygging av veier. Dette er for veldig mange av oss et helt flott alternativ – de som velger bilen, kan sitte der i køen, så lærer vi kanskje om noen år?

