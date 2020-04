Fire lærdommer av koronakrisen

Den ene bør Verdens helseorganisasjon formidle til alle medlemsstater.

Foto: Eirik Brekke (arkiv)

Debattinnlegg

Stein Kuhnle Professor emeritus i sammenliknende politikk, UiB

Veksten av koronaeksperter, særlig i sosiale medier, synes å ha vært eksponentiell den siste måneden. Hva kan en statsviter bidra med på kunnskapstorget? Trolig lite om epidemiologi og pandemien som sådan.

Men kan statsvitere bidra med lærdommer for tiden etter krisen? Forhåpentlig ja.

Og kan statsvitere si noe om mulig politisk utvikling etter at pandemien er nedkjempet? Kanskje.

Noen ser for seg at de erfaringene vi nå gjør oss, vil styrke nasjonalistiske bevegelser og partier. Er det sannsynlig? Min hypotese er: Nei.

Helsevesenet og velferdsstaten er et nasjonalt ansvar, men krisen viser fremfor alt at helse – som klima – er globale utfordringer. Virus kjenner ingen sosiale grenser. Eller politisk konstruerte nasjonale grenser.

Problemer som overskrider nasjonale grenser, krever grenseoverskridende løsninger. Dagens krise viser viktigheten av godt organiserte nasjonalstater, med et offentlig helsevesen som kan ta ansvar for alle borgere, og som kan styre og koordinere det totale helsetjenestetilbudet (som også private aktører selvsagt kan inngå i og mobiliseres til).

Men internasjonalt samarbeid om helsepolitiske spørsmål og

utfordringer vil bli mer nødvendig enn noensinne, dersom det er et mål at folk skal kunne få mulighet til å reise tilnærmet like fritt som før pandemien.

Lærdom nummer en synes å være at land med en sterk offentlig sektor ser ut til å være best i stand til å få kontroll med koronasituasjonen.

Lærdom nummer to er at godt utbygde velferdsstater med ansvar for alle innbyggere, er nødvendig i den moderne globaliseringens tidsalder.

Lærdom nummer tre er at en globalisering av velferdsstaten må komme høyere på den politiske dagsordenen, likeledes internasjonalt velferdspolitisk samarbeid. Mye skjer allerede gjennom FNs agenda for bærekraftsmål.

Lærdom nummer fire som en statsviter kan trekke av koronakrisens utvikling fra virusets første spredning i Kina til dagens pandemi, er at ytringsfrihet og fri tilgang på informasjon er globale offentlige goder. Transparens og tillit er samfunnets beste immunforsvar.

Dette er en lærdom WHO – Verdens helseorganisasjon – bør formidle til alle medlemsstater.