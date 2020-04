Musikk gir liv

Gode møteplasser og oppfølging kan redde mennesker.

Gjennom musikkterapi har Elin Sofye Rabbevåg sett mennesker gå fra å nesten snu i døren, til selv å gi instrumentopplæring og starte egne band Foto: Privat

Debattinnlegg

Elin Sofye Rabbevåg Musikkterapeut og artist

For noen år siden fikk jeg drømmejobben som musikkterapeut ved MOT82, et musikkoppfølgingstilbud innen psykisk helsearbeid.

På daværende tidspunkt fantes det ingen liknende tilbud i Norge. Men man så et stort behov for å kunne tilby musikk, ikke bare inne på institusjon, men også videre når mennesker ble utskrevet.

Tilbudet har vist seg å bli svært populært. Musikken blir et pusterom, et sted hvor man kan legge vekk det vanskelige for en stund og bare være til stede i nuet.

Å få jobbe med det friske i mennesket er veldig givende. Gjennom musikken blir deltakerne en del av et støttende fellesskap, de oppmuntrer hverandre, opplever mestring og blomstrer. Det gir en identitet som rommer mye mer enn at man er psykisk syk, og flere er også med å arrangere og spille konserter.

Her er man ikke pasient, men likeverdig deltaker, en musiker. Jeg har sett mennesker gå fra å nesten snu i døren, til selv å lede grupper, gi instrumentopplæring og starte egne band.

Når man ser på forskning på mennesker med psykiske utfordringer og tilfriskning, er det nettopp disse tre faktorene som utpeker seg: sosial støtte, opplevelsen av å bety noe for andre og en identitet, som rommer mer enn sykdom.

Fakta MOT82 Retter seg mot de som har fått tilbud om musikkterapi under behandling, eller definerer seg i målgruppen mennesker med psykiske utfordringer, og gir dem mulighet til å fortsette også etter institusjonsopphold.

Tilbyr bandsamspill, låtskriving, instrumentopplæring og musikkafé

Startet i 2014 som et pilotprosjekt mellom Helse Bergen, Bergen kommune og Universitetet i Bergen, fra 2019 overtok Bergen kommune driften. Kilde: Griegakademiet, UiB Les mer

Å forvente at mennesker skal rett ut i jobb og den vante hverdagen etter behandling og innleggelse, er å legge listen høyt. For noen handler det om å finne seg selv på nytt igjen, restarte livet, før man er klar for arbeid. Andre er kronisk syke og kan aldri komme tilbake i arbeidslivet.

Gode møteplasser og kultur kan gi en opplevelse av å være mindre ekskludert fra samfunnet. Det er forankret i lovverket at kulturarenaen skal være åpen og inkluderende for absolutt alle.

Det er dessverre fortsatt slik at mange tror man må ha et stort talent for å drive med musikk, den oppleves ikke alltid like inkluderende. Det hjelper heller ikke på at tv-en spyr ut talentprogrammet hvor musikk gjøres om til en konkurranse.

Man må senke terskelen for deltakelse, ha musikk og skapergleden i fokus, og gjøre den mer tilgjengelig, spesielt for sårbare grupper.

Nå er vi så heldige å ha havnet under kommunens trygge vinger. Det var en stor seier! Men i forhold til antall psykiatriske klinikker i landet, er det fortsatt altfor få tilrettelagte oppfølgingstilbud på utsiden av institusjonene. Det er jo her livet starter for mange!

I den store sammenhengen er musikkoppfølgingstilbud ekstremt billig i drift. Bandrommene på de ulike ungdomshusene rundt om står jo uansett tomme på dagtid, ungdommene er jo på skolen!

Hvorfor tas ikke flere i bruk?

At musikk gir liv, er MOT82 et bevis på. Musikkterapi er dessuten en medisinfri behandlingsform uten bivirkninger. Kostnaden ved å ansette en musikkterapeut i en helårsstilling, tilsvarer om lag det samme som to måneders innleggelse på psykiatrisk klinikk. Om et oppfølgingstilbud klarer å forhindre det, bare for noen, er det samfunnsbesparende på sikt. Det er verdt å satse på.