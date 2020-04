– Desse satsingane kan gje industrien eit løft etter pandemien

Noreg treng ein ny industripolitikk

Ilmenittsmelteverket Tizir i Tyssedal er blant industribedriftene som vurderer hydrogen, et nytt næringsområde, innsenderne fremhever. Foto: Rune Sævig (arkiv)

Marte Mjøs Persen, ordførar i Bergen og leiar i Vestland Ap, Petter Sortland, ordførar i Høyanger og leiar av Vestland Ap sitt industriutval, Eigil Knutsen, stortingsrepresentant for Vestland Ap

Når pandemien er nedkjempa, skal vi ta fatt på ein ny tidsalder i norsk arbeids- og næringsliv. Hjula skal i gang igjen. Utsleppa skal reduserast. Norsk ungdom skal atter ein gang ta landet inn i ei ny tid.

Vestland Arbeiderparti vil gje industrien vår ein større plass i norsk økonomi og arbeidsliv. Under Høgre-regjeringa har vi sett at verdiskapinga og sysselsetjinga i industrien fell.

Både i Sverige og i resten av EU kom 17 prosent av verdiskapinga i 2017 frå industrien. I 2018 låg Noreg på 7 prosent.

Sysselsetjinga i industrien har falle både målt i talte sysselsette, og som ein del av den totale sysselsetjinga i heile perioden 2000–2018.

Denne utviklinga må vi snu, då vi veit at aktiviteten innan olje og gass vil gå ned dei neste tiåra.

Marte Mjøs Persen, Eigil Knutsen og Petter Sortland Foto: Rune Sævig / Odd Nærbø / Høyanger kommune

Her på Vestlandet har vi mange fortrinn som gjer vekst i industrien mogeleg, med rik tilgang på naturressursar, høg kompetanse og konkurransefortrinna som ligg i den norske modellen.

Det siste først – trepartssamarbeidet i den norske modellen blir stadig viktigare for norsk industri. Dei bedriftene som lukkast med omstilling har høg medverknad og høg organisasjonsgrad. Det er slik vi kan skape fleire jobbar i heile landet og sørgje for ei rettvis omstilling.

Norsk industri omstiller seg til miljøvenleg produksjon. Dette er eit fortrinn som gjer at landet vårt kan bli leiande i verda på grøn teknologisk produksjon og omstilling.

Noreg har plass i Nordsjøen til å lagre CO₂ i mange tiår framover. Satsing på karbonfangst og –lagring (CCS) vil trygge mange eksisterande arbeidsplassar i olje- og gassnæringa, og det vil skape mange nye arbeidsplassar fram mot 2050. Med ei auka satsing på CCS vil ein kunne nå måla i Paris-avtalen, sørgje for industriutvikling, og få til ei meir rettvis omstilling.

Vi vil at Noreg set seg i førarsetet innan hydrogen. Industriell framstilling av hydrogen er ikkje noko nytt i Noreg – det har norske selskap gjort i snart hundre år. Hydrogen kan kutte utslepp i både transport, kraft- og

industriproduksjon.

Verdien av rein, fornybar og utsleppsfri kraft vil vere eit stort konkurransefortrinn for norsk industri i åra som kjem. Arbeidarpartiet har i Stortinget sikra at vi ikkje skal bygge fleire utanlandskablar for straumeksport, før konsekvensane er analysert for folk og industri. Det har satt ein endeleg stoppar for North Connect-kabelen til Skottland.

Vi vil heller ha ei storsatsing på havvind. Det kan gi arbeid til norsk leverandørindustri og fornybar kraft mellom anna til elektrifisering av norsk sokkel. På land vil vi sørgje for at skattesystemet oppmodar kraftselskapa til å

utbetra og auka kapasiteten i dei eksisterande vasskraftverka.

Vestland Arbeidarparti vil at me på andre sida av pandemien kjem ut med ein industripolitikk for ny vekst, meir produksjon, mindre utslepp, og store framtidsmogelegheiter for norsk ungdom som skal velje utdanning og yrke.

Då trengst ein aktiv næringspolitikk, med vidareført CO₂-kompensasjon, eit nasjonalt lyft for fagopplæringa, og rammevilkår som gjer det lønsamt å investere i grøn industri på Vestlandet.

Arbeidarpartiet er klare. Industrien er klare. Er regjeringa klare?