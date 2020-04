Nei, Bir. Det er ikke enkelt å kaste disse!

CD-samlingen er minner, og jeg vegrer meg for å kvitte meg med dem.

CD-samlinger er erstattet med strømmetjenester. Innsender Karl Morten Bårdsen vegrer seg likevel for å ta farvel med minnene. Foto: Creatus / Shutterstock / NTB scanpix

Debattinnlegg

Karl Morten Bårdsen Bergen

Kjære Bir, hvem hadde trodd at det elendige koronaviruset skulle gi digitaliseringen et så kraftig spark i ræven? Vi lever i en tid der til og med tannfeen har gått over til å bruke Vipps. Det er jo sånn det har blitt.

Dagene går med til å sitte påkledd på overkroppen i alskens Skype-møter. Klart vi vil ha det ryddig da. I hvert fall er det viktig at man sjekker bakgrunnen før hele kontoret blir invitert hjem på digitalt fellesmøte.

Rydding og digitalisering henger tett sammen. Det er jo der dere kommer inn i bildet. Takk og pris for at dere fins. Gjenbruksstasjonene er gull verdt. Det er ikke der hunden ligger begravd, for å si det sånn. Nei, jeg tenker heller på den kyniske og følelseskalde informasjonen som blir gitt.

Slik ser det ut hvis en søker opp hvordan man skal kaste CD-plater på Bir.no. Foto: bir.no

Ta for eksempel dette med CD-plater. De er fullt brukbare, men fullstendig unyttige når all verdens musikk er tilgjengelig via diverse strømmetjenester. For min del har jeg flyttet CD-samlingen litt rundt i huset, men den blir aldri brukt lengre.

Men det betyr jo ikke at det er så enkelt å kaste den som det dere gir inntrykk av, når dere på hjemmesidene skriver at «CD-plater sorteres som restavfall». Det syns dere er nok å si om den saken, altså? Kaldt og kynisk.

Mener dere at man virkelig skal stille i Møllendalsveien med en kartong CD-plater som definerer et menneskes musikksmak, for så bare lempe denne inn i containeren med utslitte sko, bleier, q-tips og kaffegrut?

Her har man samlet CD-plater siden 1980-tallet og gått gjennom ulike musikalske perioder. Det er selvfølgelig ikke alt man er like stolt av. Da jeg bodde på hybel, måtte jeg gjemme CD-ene med Abba og Absolute Music i sokkeskuffen, for å skjule den enkle musikksmaken overfor studiekameratene som kom på vorspiel.

En annen ting er at standardprisen for en CD-plate i 1984 var 149 kroner. Svindyrt, altså. Det var nok en uforholdsmessig stor del av studielånet som gikk til musikk på 1980 og -90-tallet blant en del studenter.

Har jeg hørt. Av en venn.

Karl Morten Bårdsen Foto: Ørjan Deisz (arkiv)

En god del av disse CD-ene holder seg veldig bra. Min første CD plate var «Brothers in Arms» med Dire Straits. Innkjøpt i 1985 på musikkbutikken på Lagunen, som åpnet samme år. En glimrende CD som holdt seg lenge. Ikke minst da MTV dukket opp litt senere med musikkvideoen «Money for Nothing».

Jeg har forsøkt å forklare alt dette for tenåringene i huset, med mål om å dytte musikksmaken min nedover i generasjonene. Men det har vært tungt. Dagens ungdom eier jo ikke musikksmak i det hele tatt. Det er helt hjelpeløst. Snakk om at vi ble beskyldt for å lytte til sånn «dunk-dunk-musikk». Nå til dags er det bare synth og fjas og jeg vet ikke hva.

I en perfekt verden hadde ungdommene i huset kommet til meg og sagt: «Pappa, kan vi ikke gå gjennom CD-samlingen din, så kan vi lytte til den, mens du forteller litt om minner og oppvekst knyttet til musikken?» Det hadde vært vakkert, vet du.

Skjer det noen gang? Nei.

Så der er vi altså. Det er mye å si om dette, Bir. Ufattelig mye. Det er skrevet bøker om musikk, må dere vite. Og musikken har vært viktig når man har karret seg gjennom alt fra kjærlighetssorg til husarbeid, eller feiret bursdag eller lørdag og alt annet. Eller kanskje bare rocket opp en vanlig mandag.

Men så mener dere at man bare skal stille i Møllendalsveien på anvist plass, for å lempe all denne historien og musikken rett ut? Sånn helt uten videre? Er det sånn vi skal ha det?

Kunne dere ikke i det minste ha tilbudt en samtale? En slags enkel debrifing etterpå? Kanskje man kunne fått en måneds abonnement på Spotify inkludert i inngangsbilletten på Gjenbruksstasjonen?

Jeg prøver bare å si at det er en mismatch mellom det dere tilbyr og behovet til kundene.