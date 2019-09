Dere sprer oljeindustriens propaganda, Freiberg!

Skal vi snakke om skam, er det at regjeringen ikke hører på klimaforskerne.

SVARER MINISTEREN: Bjørghild des Bouvrie mener olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) bommer i sin håndtering av klimakrisen. Privat

Debattinnlegg

Bjørghild des Bouvrie Nestleder i Besteforeldrenes klimaaksjon, Bergen og Hordaland

For mindre enn 2 timer siden

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) tilskriver i sitt svar til mitt innlegg «Kjære oljearbeider, du har vel også barn som engster seg?» meninger og holdninger som er helt fjerne for meg. Det er bare å se selv.

Jeg skrev varmt til oljearbeidere med velfortjent takk for flott innsats. En oljearbeider som ringte meg sist søndag, forsto det, og avsluttet samtalen med: «Da skilles vi som venner!». Jeg omtalte oljearbeideren som «den store bærebjelken i Norges økonomi, en av dem som fikk hjulene til å rulle hurtigere enn noen gang før. Fantastisk!»

Langt fra å skrive om personlig «skam» eller «dårlig samvittighet» pekte jeg på naturens reaksjon på bruken av fossilt drivstoff. Den er katastrofal. Det har ikke jeg funnet på. Verdens samlede forskere har påvist det og varslet om det i flere tiår.

Skal vi snakke om skam, er det at regjeringen ikke hører på dem. Vi har jo en rekke fremragende klimaforskere, i Bjerknessenteret her i Bergen, og i andre forskningsinstitusjoner rundt om i landet. Jeg er sikker på at også de fortviler over dagens norske politikk.

Det er også det barna som går ut i klimastreik fortviler over. De er klokere enn mange i foreldre- og besteforeldregenerasjonene. De begriper ikke hvorfor ledende politikere ikke tar klimaforskningen mer på alvor. Og det som gjør saken enda verre, og virkelig er en stor skam, er at regjeringen aktivt sprer oljeindustriens og oljelobbyens propaganda og feilinformasjon, slik olje- og energiministerens innlegg i BT er et godt eksempel på. Det kunne like godt vært skrevet av informasjonsdirektøren i Equinor.

SKARP TONE: Innsenderen fikk beskjed av statsråd Kjell-Børge Freiberg om å skamme seg. Carina Johansen / NTB scanpix

Det ville hedre enhver regjering i Norges land hvis den var klok og modig nok til å:

Høre nøye på klimaforskernes alvorlige advarsler, ikke på oljelobbyen.

Informere befolkningen sannferdig om klimasituasjonen og hvordan Norge kan skifte fra en lønnsom, men farlig petroleumsindustri – også for oljearbeidere og deres etterkommere.

Snarest stake ut en hederlig kurs mot en trygg, utslippsfri fremtid. Det er fullt mulig, og det vil gagne alle, i første rekke våre barn og barnebarn.

Jeg er overbevist om at oljearbeidere med sin kompetanse vil være meget ettertraktet i ny, utslippsfri norsk industri. Det er det jeg av hele mitt hjerte ønsker dem.

Publisert 5. september 2019 13:12