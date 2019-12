«Ballspark», det holder nå!

Vi trenger vi et lag, et publikum og et Ballspark som har tro på at nederlag bare er en midlertidig tilstand.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

SAVNER OPTIMISME: Innsenderen mener det er på tide for Ballspark-gjengen å se fremover mot neste sesong nå. F.v. Mads Bøyum, Anders Pamer, Erik Huseklepp og Eduardo «Doddo» Andersen. Foto: Bjørn Erik Larsen

Debattinnlegg

Kjell Tellnes Årstad, Bergen

Kjære Ballspark, styret i Brann har tatt sin beslutning og gitt Lars Arne Nilsen (LAN) fornyet tillit for 2020-sesongen.

Jeg skjønner at dette er vanskelig å akseptere for dere som på forhånd hadde avskrevet LAN og øvrig sportslig ledelse. Men nå må dere stoppe denne endeløse kritikken!

Vær så snill, ikke flere ballespark mot trener, sportslig leder og styret. Det er kun til skade for klubben og dem som skal dra i gang en ny sesong. Det holder nå!

Når det er sagt, vet jeg at dere elsker Brann, sånn egentlig. Og dere må gjerne mene hva dere vil, men det er ikke pressen som skal styre klubben. Og heldigvis har vi et styre som ikke lar seg presse, med den risikoen det innebærer av kritikk og avisoppslag. Det står det respekt av!

Ja, det er lov å være skuffet, men en 9.-plass er egentlig ingen krise. Lillestrøm er i krise! Skal vi føle oss sviktet av en trener som har tatt laget opp fra avgrunnen og tilbake til Eliteserien, og levert 2., 5., 3. og 9.-plass?

Både Sir Alex Ferguson og Nils Arne Eggen har bygget lag med en langvarig suksess vi ikke har sett maken til verken før eller siden. Men det tok flere år før de lykkes å få maskineriet i gang. Det tar tid å bygge et lag og en kultur, og man trenger kontinuitet på trenersiden for å lykkes.

LAN har gitt sin forklaring til at medgangen stoppet opp, og hvorfor 2019-sesongen ikke har gått som forventet. Spillersalg, sammenfallende skader og nye spillere som trenger tid for å bygge relasjoner, har bidratt til motgangen. Et Brann-lag på gulljakt var en fryktet motstander, det resulterte i at motstandere parkerte bussen i eget forsvar når de kom til Stadion.

Brann har ikke vært dyktige nok til å bryte gjennom etablert forsvar, og det hele har endt opp med dørgende kjedelige fotballkamper. Spillestilen har blitt kritisert, voldsomt, nå i motgang. Men vi må ikke glemme at det var den samme filosofien som lå til grunn da Brann ledet serien, elleve poeng foran Rosenborg på det meste, i fjor.

Nå trenger vi å få satt et lag tidlig i sesongen, og få på plass relasjonene. Vi trenger at sentrale spillere ikke blir skadet, i alle fall ikke alle på en gang. Vi trenger å fornye laget med unge spillere, men ikke for mange samtidig, for et lag uten muskler, duellstyrke og erfaring rykker ned.

Vi trenger en dedikert trener, men han trenger også de rette spillerne som er revansjesugne og villig til å blø for drakten. Og med vissheten om at alle før eller seinere møter motgang i livet, trenger vi et lag, et publikum og et Ballspark som har tro på at nederlag bare er en midlertidig tilstand.

«Kom igjen, då! Blod e tjukkere enn vann!»

Publisert: Publisert 18. desember 2019 16:38

