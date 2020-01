Flytt Syden til Bergen

Den nye bystranden bør få sauna, myk sand og oppvarmet vann.

BYSTRANDEN: Dropp den kjipe skjellsanden, og kjør på med myk sand, oppfordrer Hege Elna Mikkelsen. Foto: Elias Dahlen (arkiv)

Hege Elna Mikkelsen Badeentusiast

I fjor sommer dro jeg på en ukes charterferie til Gran Canaria. Der satt jeg og brunet kroppen med flyskammen brennende i kinnene, mens jeg leste statusoppdateringer fra bergensfaste venner om sludd i fellesferien og forblåste trampoliner.

Ferien var dørgende kjedelig, og all maten var bløtfritert. Lengselen etter Bergen, byen og menneskene der var intens, samtidig var lettelsen over å slippe våte bukselår under regnjakken og behovet for varmebehandling av paraplyskulderen overveldende.

Det sosiale suget førte til en oppdagelse av at alle de andre nordmennene på bruket var bergensere – nærmere bestemt fra Loddefjord, og flere klynger var fra samme nabolag.

Hege Elna Mikkelsen Foto: Privat

Jeg har jo visst om dette fenomenet, som jeg rett nok trodde det var en myte, men det har likevel ført til mye grubling. Flytter virkelig hele nabolag og bydeler rett og slett dagliglivet til Syden når de har anledning til det? Det burde da finnes en enklere måte å tilbringe deilige dager på myke sandstrender med lunk i vannet sammen med andre bergensere på?

Og må denne typen aktivitet være begrenset til de skarve ukene i året? Burde man ikke kunne nyte sand i bikinitrusen hele året, ved rett og slett å flytte Syden til Bergen?

Klart man kan! Bekymringen over mangelen på ny informasjon om det forjettede prosjektet kalt «Trytistranden», fikk en gledelig demper da man i BT kunne lese om planene for Bergens Copacabana.

Konkurransen er i gang om å utforme det som kan bli et helårs badeparadis ved Store Lungegårdsvann, og jeg har noen innspill:

Sauna: Badstukapasiteten i Bergen er sprengt. Det bør bygges en enorm eller flere mindre badstuer, og det bør selvsagt være fortøyningsmuligheter for det flytende badstuanlegget Laugaren. Det smerter å si det, men se til Oslo, som i skrivende stund har Norges største badstu med ølservering og bingo med charterferietema.

Det er flust av helårsbadere i Bergen allerede, og mange flere vil slutte seg til med lettere tilgang på oppvarming av nedkjølte kropper. Badstuen som sosial arena er også undervurdert – ta en tur på Nordnes sjøbad en torsdag mellom 17 og 20 for demonstrasjon!

Sanden: Dropp den kjipe skjellsanden, og kjør på med myk sand! Oslo, Kristiansand og til og med Geilo har spandert på seg finsand.

Oppvarmet område i fjorden: Du leste riktig. Vi varmer opp et område i Store Lungegårdsvann, etter modell av Nautholsvik i Reykjavik. Vi har riktignok ikke geotermisk varme, men dette må vi kunne spandere på oss. Her finnes det flust av løsninger.

Forslag helt uten faglig fundament kan være regnkraftverk, radonanlegg i Løvstakkfjellet, eller et slags pedalkraftverk, som også kunne gitt arbeid til både folk som vil sykle på heltid og til kommunens motiverende og flinke sykkelverter. Med all ingeniørkompetansen vi har i Bergen, burde dette kunne løses greit.

I tillegg bør strandanlegget ha raust med palmer, og vi bør våge å tenke tanken på en rutsjebane fra toppen av Ulriken.

Når det gjelder miljøhensyn, bør det gjøres en avregning på hvor mange færre sydenreiser disse tiltakene vil bespare.

