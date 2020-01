Sølvvarefabrikken bør få stå i fred

Å rive et kulturminne for å skape et nytt, er galt og inkonsekvent.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

MIDDELALDERGRUNN: Det er viktig å formidle historien om Nonneseter kloster. Tårnfoten og korkapellet (nederst i bildet) må gjøres mer synlig. Det må ryddes opp rundt disse bygningene, og skilting og annen informasjon må bli bedre. Men det er galt og inkonsekvent å rive et annet kulturminne for å få dette til, mener Trond Indahl. Foto: Bjørn Erik Larsen

Debattinnlegg

Trond Indahl Fortidsminneforeningen avdeling Bergen

BT har i en rekke artikler det siste året omtalt spørsmålet: Skal en rive «Sølvvarefabrikken» for å bringe det gamle Nonneseter kloster frem i lyset?

Eierne av «Sølvfabrikken» ønsker i utgangspunktet å rehabilitere og bruke bygningen til forretninger og kontorer.

Nå ønsker byrådet å kjøpe «Sølvvarefabrikken» i Kaigaten for 50 millioner kroner og rive den for å lage en «middelalderpark». Jeg mener det er en dårlig idé.

En kort historisk skisse: Nonneseter kloster ble bygget på 1100- og 1200- tallet. Klosteret forfalt på 1400-tallet, og ble på 1500-tallet bygget om til residens for riksråd Vincens Lunge.

Tidlig på 1700-tallet ble restene av klosterkirken revet og erstattet av en stor, herregårdsliknende trebygning. Av kirken ble bare et korkapell og tårnfoten bevart.

En rekke rike bergensfamilier bodde i Lungegården på 1700-tallet og tidlig på 1800-tallet. Denne trebygningen brant i 1891 og ble erstattet av to murbygninger som seinere ble overtatt av gullsmedfirmaet Brødrene Lohne.

Fortidsminneforeningen overtok kapellet og tårnfoten. Byrådet ønsker nå å rive «Sølvvarefabrikken» og lage en «middelalderpark» på tomten: En liten, åpen plass mellom tårnfoten og korkapellet, under en fem etasjers høy murvegg mot Bystasjonen.

Et slikt tomrom der klosterkirken sto er et kunstig grep, og kan ikke fortelle noe om hvordan klosteret så ut.

1890-tallsgårdene som står der nå, er fundamentert dypt i bakken. Sølvvarefabrikken med sitt tunge maskineri krevde solide fundamenter.

Det er meget tvilsomt om man finner noen murer fra middelalderen hvis bygningene rives.

Det er viktig å formidle historien om Nonneseter kloster. Tårnfoten og korkapellet må gjøres mer synlig: Det må ryddes opp rundt disse bygningene, og skilting og annen informasjon må bli bedre.

Men det er galt og inkonsekvent å rive et annet kulturminne for å få dette til.

Å renske en middelalderbygning for nyere tilbygg var noe man drev med på 1800-tallet, og er for lenge siden forlatt som antikvarisk metode.

Sølvvarefabrikken er også et betydelig kulturminne. Bergens gullsmedkunst er en av byens fremste stoltheter, og Brødrene Lohnes sølvvarefabrikk var en viktig bidragsyter til dette gjennom mange år. Det går ikke an å rive for å bevare.

Publisert: Publisert 4. januar 2020 17:43

Din mening betyr noe

I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg

Les også

Mest lest akkurat nå