Til det norske folk – fra en passasjer på «Viking Sky»

Ord blir fattige, men jeg skal gjøre mitt beste. Vi venter nå på flyet tilbake til Storbritannia, men jeg kunne ikke forlate Norge uten å skrive dette.

NÆR KATASTROFE: Rundt 1300 personer var i fare da «Viking Sky» holdt på å gå på grunn i Hustadvika i Møre og Romsdal lørdag. Blant dem var britiske Chris Rikard, som forteller om opplevelsen i dette innlegget. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Chris Rickard Rayleigh, Storbritannia

Først: Landet deres forbløffet oss med sin skjønnhet på vår ferd gjennom byene, kystlinjen og fjellene, og vi lot oss skjemme bort av maten, kulturen og gjestfriheten. Likevel var det bare i løpet av den verste opplevelsen i livet vårt, at vi virkelig forsto og verdsatte hvor fantastisk det norske folk er.

Vi var så heldige at vi var blant de første 100 personene som ble heist opp fra «Viking Sky» til et helikopter, og fra vårt første møte med redningsfolkene visste vi at alt kom til å gå bra. Mannskapet på redningshelikopteret var så imponerende med sin profesjonalitet og stå på-vilje – midt i det som virket som en endeløs redningsaksjon. De passet på at vi var trygge og uskadde og ga klare instruksjoner om hva vi skulle gjøre. Selv om vi ble presset sammen som sardiner i helikopteret, var vi bare glade for å ha kommet oss av skipet.

TAKKER: Britiske Chris Rickard og konen Maatia Rickard (fra USA) er fulle av takknemlighet overfor det norske folk. Foto: Privat

Så min første takksigelse går til helikoptermannskapene. Takk!

Deretter landet vi ved Røde Kors' mottakssenter, og vi ble absolutt forbløffet over hva de hadde klart å samle sammen på så kort tid. Flere titall ambulanser og busser, hundrevis av mennesker som ventet på at vi skulle ankomme, og sikre at vi var OK. Da vi kom inn, var kjempehyggelige folk fra Røde Kors der for å berolige oss, passe på at vi var uskadet og guide oss til mottakspulten – bemannet av fantastiske politifolk.

Etter at vi hadde sjekket inn, var Røde Kors der igjen for å gi oss støtte, pledd, rene, tørre klær og varm drikke til oss alle – mens vi ventet på resten av følget vårt, eller noen som ble undersøkt av det medisinske personellet. Oppmerksomheten deres for at vi skulle ha det bra, ikke bare fysisk, men også psykisk, var utrolig og fikk oss virkelig til å føle oss trygge og godt ivaretatt.

Så min andre takksigelse går til alle folkene på mottakssenteret: Røde Kors, politiet, ambulansefolk, frivillige og alle andre jeg har glemt å nevne – dere var alle fantastiske! Takk!

REDDET: «Selv om vi ble presset sammen som sardiner i helikopteret, var vi bare glade for å ha kommet oss av skipet», skriver Chris Rikard. Han tok dette bildet inne i helikopteret. Foto: Privat

Straks vi var tørre, varme og lappet sammen, ble vi fraktet til Molde, og alt jeg kan si er «wow». Det virket som hver eneste innbygger i den vakre byen deres kom sammen for å hjelpe oss. Igjen var utmerkede Røde Kors der og ventet på oss på hotellet. De passet på at vi var i god form fysisk og psykisk, og sørget for at vi fikk et rom for natten. Staben på Hotel Alexandra var fantastisk. De sørget for at vi fikk et varmt måltid og alt vi måtte behøve. Etter det vi hadde vært gjennom, satte vi stor pris på en varm dusj og en varm seng. Drosjesjåførene i byen var også utrolige. De fraktet oss rundt, selv om mange av oss ikke hadde noen mulighet for å betale dem direkte.

Den påfølgende dagen kom Moldes innbyggere igjen sammen for å støtte oss, ved å åpne opp det lokale kjøpesenteret, som normalt er stengt på søndager. Mange av passasjerene hadde bare klærne de gikk i (dynket i saltvann), og her kunne vi skaffe oss rene klær og noen nødvendigheter for de neste dagene. Alle de butikkansatte virket oppriktig glade for å være der og hjelpe oss på fridagen sin, og dette var i sannhet en utrolig fremvisning av medmenneskelighet som vi alle var så takknemlige for.

Så til alle innbyggerne i Molde: Takk!

Min kone ble lettere skadd på skipet, så vi ble sendt til sykehuset for at hun skulle bli undersøkt. Vi erfarte et norsk helsevesen som var eksemplarisk, og jeg tror virkelig at dette bør være standarden som resten av verden bør måles mot.

Alle legene og sykepleierne var så snille, oppmerksomme og omsorgsfulle. Igjen var de enormt oppmerksomme på både fysiske skader og psykisk helse, noe som var så forfriskende å se og gjorde at vi følte vi ble veldig godt ivaretatt. Alle de ansatte var vennlige og fikk oss til å le, selv etter alt vi hadde vært gjennom, og vi kunne komme oss videre etter bare et par timer på sykehuset, med minimal ventetid. Jeg kan ærlig si at dette var et lyst øyeblikk, og vi er så takknemlige. Til alle på Molde sykehus: Takk!

Jeg er sikker på at jeg har glemt noe eller noen her, men forhåpentligvis kan du tilgi meg dette, siden vi ikke har fått mer enn rundt seks timer med søvn de siste dagene. Tusen takk, Norge, vi håper å se dere igjen under bedre omstendigheter.

Innlegget ble først publisert på nettstedet Reddit, og er gjengitt her med skribentens tillatelse. BT har oversatt teksten fra engelsk.

