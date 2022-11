Tøff kjærlighet fra en attførings-leder

Hull i CV-en kan være en verdifull kompetanse.

Beate Husa var uføretrygdet da hun fikk den tøffe beskjeden hun trengte.

«Vær klar over det, Beate, at det er mange ute i arbeidslivet som er mye sykere enn deg, og de går på jobb hver dag.»

Denne beskjeden fikk jeg for 18 år siden. Da hadde jeg vært utenfor arbeidslivet i flere år etter en alvorlig bilulykke. Jeg hadde status i Nav som midlertidig ufør, og selvfølelsen og selvtilliten var på bånn. Jeg følte på skam, og jeg kjente meg som en snylter på samfunnet. Når andre snakket om kolleger, arbeidsoppgaver og julebord, kjente jeg på sorg og utenforskap.

Så sendte Nav meg til Designtrykkeriet for utprøving og jobbkurs. Etter noen uker der ga daglig leder Rune Kvalheim meg en realitetsorientering som, for meg, gjorde hele forskjellen. For jeg var i stand til å jobbe! Men blandingen av mye smerter og lav selvfølelse hadde fått meg til å trekke inn årene.

Budskapet jeg hentet fra hans relativt tøffe beskjed om at mange i arbeidslivet var sykere enn meg, var at han hadde tro på meg, at han mente jeg kunne være en ressurs i arbeidslivet.

Hele min mentalitet ble endret over natten, og to måneder senere var jeg i 50 prosent stilling. Etter hvert klarte jeg full stilling.

Jeg har tenkt mye på Rune opp gjennom årene. Da jeg snakket med Trond Albert Skjelbred om jobb i Apriil PR tidligere i høst, fortalte jeg ham denne historien. Han oppfordret meg til å kontakte Rune, gi ham en blomst og takke ham. Det gjorde jeg, og det ble en fantastisk opplevelse! Det var utrolig kjekt å kunne fortelle Rune hvor viktig hans ord hadde vært for meg.

Noen kan ikke jobbe. Jeg har den største respekt for det! Det er ikke dem jeg henvender meg til her. Men jeg er helt overbevist at det likevel er en del personer som har det slik som jeg hadde det. Som trenger en dytt, som trenger å bli sett og trodd på, at noen tør å gi dem en mulighet, at de får et tilpasset opplegg.

Vi som har hull i CV-en, er ofte bekymret for hvordan vi skal forklare det til ny arbeidsgiver. Men jeg mener at hull i CV-en kan være en verdifull kompetanse. Og kanskje får arbeidsgiver en ekstra takknemlig og ivrig ansatt?

Fordi det er så herlig å bli sett og satset på.

