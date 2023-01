Usolidarisk og naivt av Rødt på Debatten

Partiet må ta et oppgjør med sin utdaterte sikkerhetspolitikk.

På programmet Debatten tirsdag kveld fastholdt sentralstyremedlem Joakim Møllersen i Rødt (til h.) at Norge ikke bør forsyne Ukraina med våpen. Til v. programleder Fredrik Solvang.

Benjamin Jakobsen Vararepresentant til Stortinget for Arbeiderpartiet

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Krigen i Ukraina har rast i over 300 dager. I snart ett år har vi vært vitne til den mest brutale angrepskrigen i Europa siden slutten på andre verdenskrig. I ukrainske gater ligger lik av sivile ofre etter Russlands terrorbombinger.

Likevel står sterke krefter i Rødt fast på at Norge ikke bør støtte ukrainerne som kjemper for sin frihet. Det er i beste fall naivt.

På Debatten på NRK tirsdag valgte sentrale politikere i Rødt å gå til frontalangrep på Norges våpenstøtte til Ukraina. Partiet later fremdeles til å tro at Ukraina selv er skyld i invasjonen. Og i stedet for vise lederskap, og ta et oppgjør med sine egne usolidariske holdninger, velger Bjørnar Moxnes å kritisere NRK for debattopplegget. God dag mann økseskaft.

Les også Bjørnar Moxnes (R) kritiserer NRK etter Debatten-sending

Det er mildt sagt provoserende å se hvordan Rødt er mer opptatt av å unngå å forholde seg til sitt verdenssyn, som virker fastgrodd på 60-tallet, enn å diskutere hva vi i Norge kan gjøre for dem som setter livet sitt i fare for Ukrainas frihet.

Jeg er fristet til å spørre hva Rødt og Moxnes hadde ment våre naboland skulle gjøre om det var Norge som ble invadert? Sendt varme tanker og heiarop?

Russland er ansvarlig for denne krigen, og det er bare Russland som kan avslutte den. Det sekundet Ukraina legger ned våpnene, vinner Russland.

Denne krigen vil ende rundt et forhandlingsbord, men det kan ikke skje før Russland havner i en situasjon der de innser at de ikke kan vinne. Norge har sammen med resten av Nato vært tydelige på at vi vil fortsette å støtte Ukraina med våpen så lenge krigen pågår.

Da Nazi-Tyskland gikk til angrep på Norge i 1940, gjorde folk i Norge motstand. Deres kamp for friheten hyller vi i dag. Den samme eksistensielle kampen kjemper folk i Ukraina nå.

Mange av motstandsfolkene våre brukte resten av sine liv på å fortelle om grusomhetene ved krig. Men for dem var det aldri et alternativ å ikke gjøre motstand. Det er det heller ikke for ukrainske frihetskjempere i dag.

Jeg håper at Rødt snart kan forholde seg til den virkelige verden vi andre befinner oss i. Bjørnar Moxnes må ta et oppgjør med holdningene i eget parti. Det fortjener folket i Ukraina som kjemper for sin frihet.