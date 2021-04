En dag smeller det!

Hvordan skal vi få orden på elsparkesyklistene?

Mange hundre elektriske sparkesykler er plassert rundt i Bergen, og de brukes flittig, særlig av unge. Foto: Hedvig Idås (arkiv)

Anne Samuelsen Landås

Det er ikke hver dag man ser noen kjøre sparkesykkel gjennom Damsgårdstunellen, slik BT skriver om 22. april, men jeg tør påstå at jeg hver dag fortviler over unge som utsetter seg for stor fare i trafikken på elsparkesykler.

– Hver dag fortviler jeg over unge som utsetter seg for stor fare på elsparkesykkel, skriver Anne Samuelsen Foto: Privat

I går kom to gutter i 10-årsalderen på samme sparkesykkel opp Sollien på Landås kjørende på feil side. Før det, en ung mann på samme kjøretøy med musikk på ørene midt i veien. Han hørte ikke bilene som kom bak.

I forrige uke var det brems for to unge gutter som plutselig gjorde u-sving på sin vei oppover, og et forelsket studentpar på samme sykkel som stirret opp mot himmelen, også de på feil side. Alle uten hjelm, selvfølgelig!

Det går som regel bra. Men en dag smeller det!

Det er flott at man har et praktisk og koronatrygt transportmiddel i vår by. Nå har man i hvert fall på papiret fått orden på parkering av sparkesyklene. Når, og hvordan skal man få «orden på» brukerne?