Her spiser Juliann Louise Larsen (til v.) en burger sammen med venninne og nærkontakt Erika Eidslott. Foto: Privat

Det finnes dessverre mange gode eksempler på sexisme i reklameverden, blant annet det som vises i debattinnlegget om en vegansk burgerrestaurant, publisert lørdag. Da viser jeg altså til Burger King-reklamen som skulle selge en avlang burger i Singapore i 2009. En slik reklame ville neppe gått gjennom filteret til en merkevaregigant i dag, og bare dager etter 8. mars er det godt å kjenne på at verden på noen områder har tatt et lite steg fremover.

Innsenderen så lenge på dette bildet og klarte ikke å finne noe sexistisk. Foto: Fra Dirty Vegas nettside

Man kan jo nesten lure på om noen leter etter bevis på det motsatte når det likevel er illustrasjonene på nettsiden til den bergenske, plantebaserte burgersjappen Dirty Vegan i Nøstegaten som er sakens objekt. Jeg måtte frem med feminist-lupen: Er det noe sexisme her?

Lenge satt jeg og glodde på det rosa bildet av en kvinne som spiser slik folk flest gjør: med burgeren i hendene på vei inn i munnen. Jeg skal ikke legge meg opp i hvordan folk har sex, men dette minner iallfall ikke meg om noe mer sensuelt enn det en god matopplevelse kan tilby.

Men det var ikke før jeg leste avsnittet som sa at bildet viser «kvinner som lener seg mot en burger med åpne munner, sløve underdanige øyne og et ansiktsuttrykk som tilsier seksuell mottakelighet», at jeg holdt på å sette burgeren i halsen. Ser vi virkelig på det samme bildet her?

Jeg føler meg definitivt seksualisert. Ikke av illustrasjonene, men av forfatterne av kommentaren som etter min mening leter etter bevis før en kriminell handling er begått.

Videre står det om «henvisninger til oralsex og et slut-shaming narrativ om at kvinners seksualitet er skitten». Å legge frem en slik påstand sier egentlig at hele bedriftens navn og slagord er knyttet til seksualisering av kvinner, noe jeg vil påstå er å legge svært mye symbolikk mellom linjene.

Der noen ser en kvinne som spiser mat, ser andre et sexobjekt. Mens noen tolker ordet «dirty» i matsammenheng med en anti-diettkultur, ser andre noe som peker på såkalt skitten, kvinnelig seksualitet. Jeg spør igjen: Snakker vi virkelig om det samme bildet?

Innsenderen synes kritikerne av burgerrestauranten selv bidrar til seksualisering. Foto: Privat

Diskusjonen rundt bruk av kvinner i reklame, både når det gjelder seksualisering og objektifisering, er stadig viktig og relevant. Akkurat i denne saken bommes det likevel på et viktig poeng, og det er kontekst. For det er ingen tvil om at det er noen fallgruver når man vil bruke mennesker i reklame for mat. Å vise en person som spiser som folk flest, er ikke en av dem.

Fingrene fra burgerfatet, alle som bruker kvinnekroppen til å selge ting. Men jeg vil også kun gi halv porsjon til dem som bidrar til ytterligere seksualisering av kvinner, og det attpåtil i feminismens navn.