Barnehagekjøpet er bra for Bergen

Nå blir det lettere å sikre alle barnehageplass i den delen av byen hvor familien bor.

Akasias barnehage i Sædalen er blant de 18 barnehagene som nå kjøpes av Bergen kommune. Foto: Odd E. Nerbø (arkiv)

Roger Valhammer Byrådsleder (Ap)

Bergens Tidende reagerer på lederplass 7. juni mot at Bergen kommune kjøper 18 Akasia-barnehager. Men dette er en veldig god deal for Bergen og bergenserne. La meg forklare.

Slik det er i dag, bestemmer Bergen kommune kun over 30 prosent av barnehageplassene. Med oppkjøpet øker denne andelen til 40 prosent.

Det gir en bedre balanse i Bergen som barnehageby, det er strategisk klokt og det er økonomisk smart.

Vi får bedre grep om barnehageopptaket, og det blir lettere å sikre alle barnehageplass i den delen av byen hvor familien faktisk bor.

Kjøpet av 18 barnehager er både strategisk klokt og økonomisk smart, skriver byrådsleder Roger Valhammer (Ap). Foto: Eirik Brekke (arkiv)

Barnehagemarkedet er skrudd sammen slik at om en privat barnehage først har fått penger fra kommunen, så er dette tilskuddet «evigvarende», og kan ikke trekkes tilbake. Dermed blir 70 prosent av barnehagetilbudet i Bergen ganske låst over tid.

Nå får vi større kontroll på barnehagestrukturen, som igjen gjør at vi kan øke og redusere antall plasser i tråd med hvor familiene bor.

Handelen er stor, og økonomisk smart. Vi betaler markedspris for barnehagene og overtar store verdier. Når gjelden, som vi for øvrig vil ha lavere renter på enn Akasia, er nedbetalt, eier vi verdiene og eiendommene selv.

Til sammenlikning betaler vi allerede såkalt kapitaltilskudd til private barnehager for deres investeringer i barnehagebygg. Dette er også «evigvarende» og betyr at kommunen ikke bare er med å finansiere deres gjeld, men fortsetter å betale tilskuddet etter at byggene er nedbetalt.

Enkelt forklart blir dette som forskjellen på å leie og eie egen bolig. De fleste er enige om at det beste er å eie selv, heller enn å betale leie til noen andre.

Når vi skal pusse opp barnehager, trenger ungene et godt sted å være. Når vi nå overtar enkeltbarnehager med ledig kapasitet, slipper vi å investere i andre erstatningslokaler.

Da Akasia bestemte seg for å selge, er jeg glad for at de mente at Bergen kommune var den rette til å overta. Nå sikrer vi en trygg havn for barnehagene, alle de ansatte, familiene og ungene etter en usikker tid.