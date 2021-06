La oss omfavne den helt vanlige kroppen!

Jeg har ungdommer på mitt kontor som strever med et kroppssyn jeg blir uendelig trist av.

Unge bør mates med flere normale kropper, mener Andrine Bruland. Bildet er av nudister i Canada. Foto: Andy Clarck / Reuters / NTB

Andrine Bruland Psykolog, Bergen

I helgen publiserte NRK en sexguide, med bilder av helt ordinære, nakne par som sto inntil hverandre i ulike posisjoner. Ingen kjønnsorganer, ingen slibrige blikk. I etterkant meldte de at de har mottatt hundre klager fra folk som har blitt støtt.

Det samme skjedde da Discovery + lanserte programmet «Naked attraction» i vår, hvor en person skal velge blant seks nakne personer, hvem han eller hun ønsker å ta med på en date. Folk syntes det var kleint, og VGs anmelder Morten Ståle Nilsen slaktet det med terningkast 2. Riktignok anmeldte han den norske utgaven, som er en blass kopi av det britiske, men likevel.

Jeg undres veldig over hva det er som støter nordmenn så voldsomt i disse to tilfellene. For sex og nakenhet får vi jo vitterlig trykket opp i ansiktet 24/7. I programmer som «Ex on the beach», «Paradise hotell», og alle de andre variantene, spankulerer ungdom naken rundt og har sex på tv hele tiden. Og VG og Dagbladet plukker ut disse scenene fra programmene og presenterer dem som en slags nyhetssak.

Et av de største pornonettstedene blir statistisk sett besøkt 19 ganger i året av hver eneste norske mann og kvinne. Så for alle dere som «aldri har vært der», må det jo være en god del som mer eller mindre bor der.

Jeg lurer rett og slett på om det er kroppene vi blir så støtt av? Er det lettere for oss å takle opererte, falske, uoppnåelige nakne kropper enn de ordinære? Ville NRKs reportasje vært annerledes om det kun var atletiske supermodeller som ble avbildet?

Var det egentlig det at folk over 30, som har cellulitter og hår på kroppen, også liker å være naken inntil kjæresten sin? Eller var det det at de så ut som om de faktisk var glade i hverandre som provoserte sånn, i motsetning til den egosentriske bruk-og-kast seksualiteten vi vanligvis blir eksponert for?

Psykolog Andrine Bruland synes det er hjerteskjærende at så mange unge har kroppskomplekser. Foto: Privat

Jeg har ukentlig ungdommer på mitt kontor som strever med et kroppssyn jeg blir uendelig trist av. De er for høye, de er for lave, de er for tynne, de er for tykke. De kan ikke ha gym og svømming, de kan ikke kle av seg når det blir varmt i været. Og så er de virkelig nydelige, friske ungdommer alle sammen.

Det er hjerteskjærende.

Og jeg vet at vi kan ikke fjerne all bullshiten de blir matet med. De kommer til å bli eksponert for usunne og urealistiske forbilder enten vi vil eller ikke. Men det vi kan gjøre, er å tilby alternativer. Vi kan ta med barna og ungdommene våre på stranden, og vi kan kle av oss, alle sammen.

«Det jeg liker så godt med programmet «Naked attraction», er at vi får se mangfoldet, både i kropper og i preferanser», skriver innsenderen om serien der sexolog Tuva Fellman er programleder. Foto: Max Emanuelson

Valker, fregner, arr, kragebein. Vi kan mate dem med så mye normal kropp at de dop-oppblåste musklene og innsprøytede leppene blir minoriteten, slik de faktisk er – ikke majoriteten.

Det jeg liker så godt med programmet «Naked attraction», er at vi får se mangfoldet, både i kropper og i preferanser. Noen liker glatt brystkasse, noen elsker hår på kassen. Noen liker store pupper, noen liker best en liten håndfull. Hvordan skal 15-åringene våre egentlig vite dette? Og hvorfor skal alle bli støtt og protestere når de endelig får muligheten til å se det?

Jeg skal ikke sitte og kaste stein i glasshus, altså. Jeg hadde en aldri så liten husmorcrush på Jason Momosa, som spiller Aquaman, helt til noen til min store forskrekkelse fortalte meg at den kroppen der får man ikke med trening alene. Så jeg trenger en realitycheck eller ti jeg også!

Kroppsidealet endrer seg dessuten kontinuerlig. På 80-tallet hadde jentene panikk for å bli oppfattet som «brei over ræven». 30–40 år seinere skal rumpa være så stor at man må operere inn silikon for å tilfredsstille idealet. Det vi ser mye av, blir vi vant til, og til slutt liker og foretrekker.

Alle har lyst til å ha en fin kropp og noen som liker hvordan du ser ut. Sånn er vi bare. Så da har vi to valg. Enten kan vi bruke hele livet til å strebe etter det perfekte, umulige, snevre skjønnhetsidealet, eller så kan vi utvide skjønnhetsbegrepet.

Vi kan enten bruke tiden vår på å gjemme oss bort, sende klagebrev, og gå glipp av solstråler på kroppen og deilige, ubekymrede øyeblikk sammen med andre. Eller så kan vi bare bestemme oss her og nå, for at nå er det et godt selvbilde som er attraktivt. En fri, naken kropp, med et trygt og fornøyd menneske inni, er vakkert.

Voksne mennesker som er glade i andre voksnes vanlige kropper, er vakkert. Og vi kan applaudere reportasjer som bygger opp under dette. Nå har vi gjort en omstart på hele verden de siste to årene, og vi er overmodne for den nye normalen.

Kan vi ikke la sommeren 2021 være da vi løp ut fra hjemmekontoret, bleike, tjukke, tynne, asymmetriske og ekte, da vi overdøvde det ensporede mediebildet, og omfavnet hverandre slik vi er?