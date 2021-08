Kanskje burde vi alle veies årlig?

Jeg har selv erfart hvor tøft spiseforstyrrelser kan være. Men veiing er statens eneste verktøy for å overvåke fedmeproblemet.

«Jeg unner ingen det du, jeg og mange med oss har opplevd, men her er det ’de store talls lov’ som gjelder», skriver innsenderen i sitt svar til Lisa Norman Styve. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

Kjære deg, Lisa Norman Styve (BT torsdag). Jeg forstår at du har vært gjennom en tøff opplevelse, som ingen burde oppleve. Jeg har selv erfart det, og jeg kjenner andre med samme historie, noen enklere og andre mye verre. Men, som du skriver: «På Helsedirektoratet sine nettsider står veiingen oppført som en sterk anbefaling, men jeg forstår virkelig ikke hvorfor det er nødvendig.»

Så har det seg slik, at selv om du, og sikkert flere med deg, «ikke forstår», så kan det likevel være forsvarlig og riktig å gjøre det (?).

Blant statens uendelig mange oppgaver tror jeg at folkehelsen er en av de viktigste! Når fedme er blitt et globalt og hurtigst voksende problem, så er veiing av barn og unge det eneste og mest pålitelige verktøyet staten har for å overvåke dette problemet.

Ferske tall fra forskning viser at mellom 60 og 70 prosent av befolkningen ligger over Verdens Helseorganisasjons anbefalte kroppsmasseindeks (BMI/KMI) – 60 til 70 prosent er overvektige! Dette er et alvorlig samfunnsproblem som gir store helseutfordringer, koster staten et ukjent antall milliarder og fører til altfor mange for tidlige dødsfall! Kanskje burde alle landets innbyggere veies årlig?

Anoreksi rammer ifølge Store medisinske leksikon 0,3 prosent av hovedsakelig jenter i din aldersgruppe. På den samme siden står det at forskning ikke kan peke på en entydig årsak til det. Sannsynligvis skyldes det en miks av mange årsaker av psykisk art, tror jeg, på samme måte som for de fleste spiseforstyrrelser.

Jeg unner ingen det du, jeg og mange med oss har opplevd, men her er det «de store talls lov» som gjelder. Staten, av hensyn til folkehelsen, trenger data om disse problemene. «De små talls lov» (om oss) burde tilsi at helsetilbudet mot spiseforstyrrelser burde oppgraderes.

Jeg synes du er flink til å ordlegge deg og modig som gjør det offentlig. Jeg håper at du i det videre kan bruke det gode engasjementet ditt til å argumentere for et bedre helsetilbud.

Ønsker deg all mulig lykke til!