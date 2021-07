Pessimistens siste stikk

Det byrja bra.

Når berre ting går seg til, vert den nye normalen overraskande lik den gamle, skriv Tore Fossen i dette framtidspeiket. Illustrasjon: Frida Annette Helseth Strømme

Tore Fossen Førde

26. august 2021, kl. 16.43

Journalistar frå riks- og lokalmedia flokkar seg rundt Alf (37). Han skal få vaksinesprøyta, som den aller siste her i landet. Med dette stikket er alle over 18 år vaksinert.

På direktesendt tv kunngjer reporteren at der, akkurat der, penetrerte sprøytespissen den bleike huda til Alf! Han smiler, ser sjenert inn i kamera og får servert champagne av ein helsearbeidar.

Ein merkedag. Ein dag mange allereie har proklamert må bli vår nasjonaldag nummer to og straks må inn i kalenderen som flaggdag, heilagdag og fridag. 26. august.

Frå tronge bygater kan ein høyre lyden av poppande champagnekorkar og latter frå folket som har vore innestengt altfor lenge. Og så byrjar folk å trekke ut i gatene. Dette må feirast. Skikkeleg. Og det tek fullstendig av. Dagen då Noreg slo Brasil 2–1 i Marseille i ’98 bleiknar mot denne.

Over heile landet ser det ut som Gustav Vigeland har sett opp miniatyrutgåver av Monolitten, men det er berre folk som har fletta seg saman i gruppeklemmar.

Pubar og restaurantar går tomme for øl og mat. Vi syng, klemmer, kliner og elskar med alle. Men folk aksepterer det. For vi er vaksinerte.

Nettsidene til reiseselskapa bryt saman sidan pågangen er så stor frå alle som skal bestille sydenferie. Men vi aksepterer det. For vi er vaksinerte.

– Dette er større enn kronprins Olav og Max Manus sin biltur gjennom Oslo i ’45, større enn landets første oljefunn i ’67, månelandinga i ’69 og innsetjinga av Jan P. Syse som statsminister i ’89, uttalte ein ekstatisk radioreporter.

– Eg vel meg august, sa ein annan journalist og heldt fram: – Aldri meir! Aldri meir heimekontor, aldri meir Teams, aldri meir munnbind, aldri meir ein eller to meters avstand, aldri meir Antibac ... Han kom elles aldri meir på lufta etter dette utbrotet. Ikkje alt vart akseptert.

Men endeleg var vi blitt frie menneske igjen, som kunne gjere akkurat som før, og akkurat det vi ville. På godt og vondt.

Herre, min skapar, for ein dag!

Tore Fossen frå Førde fekk andreplassen i BTs skrivekonkurranse «Den nye normalen». Foto: Privat

28. november 2021, kl. 18.12

I ei treroms leilegheit sit Alf. Rundt han er nok ein gong journalistar frå riks- og lokalmedia samla. Han skal på vegner av seg sjølv uttale seg om tida etter gjenopninga av landet.

Han skjelv lett i stemma når han fortel om korleis han har opplevd dei tre siste månadane.

– Det byrja bra. Først ei heil veke med fest, men så innsåg eg fort korleis ting kom til å bli. Måtte stå opp kl. 06.45 og lage frukost til ungane. Eg måtte dusje før eg skulle på jobb og vere høfleg mot kollegaene mine, også dei som luktar sveitte og et salami på brødskiva si. Etter arbeidstid måtte eg køyre ungane på fritidsaktivitetar. Dugnad, møte, pub med vener – You name it.

Ja, eg har nesten ikkje fått sett ein einaste serie sidan august. Ikkje har eg fått tid til å hamre laus om FHI, NRK, MDG og Erna Solberg i kommentarfelta på nett heller.

Ja – og så er det den forbanna klemminga. Eg orkar snart ikkje meir. Til og med han i fruktdisken på Rema skal klemme meg. Kona mi derimot, ho likar det. Ja, faktisk så godt at ho fekk klemt ein annan så mykje og lenge at ho no er flytta ut.

No må eg besøkje mor mi også, og høyre på alt som er gale i samfunnet. De anar ikkje kor lei eg er av klaging, rullekake og lefse med kling. Det er alt ho serverer – i lag med tynn, tynn kaffi. Kvar gong.

Den nye normalen? My ass! Alt er jo kliss likt 2019.

Kjenner at eg saknar Teams, og kunne gå rundt i ei slumsete joggebukse og klø meg på pungen utan at andre ser meg. Kunne tenkt meg at idrettshallar, kino, pubar og restaurantar blir stengde igjen. Veit de? Eg er faktisk blitt veldig glad i Joikakaker og Fanta Exotic siste året.

Ein av journalistane prøver seg forsiktig: – Er det berre heilt svart, eller ser du lys der framme?

– Jau, eg ser fram til ein lang ferie, langt vekke frå dette lykkelandet som det no vert kalla, no som alle er vaksinerte.

– Kor har du tenkt deg då? spør ein reporter.

– Til Wuhan, i Kina, svara Alf. – Har vore der før, men det er no snart to år sidan ...

Fleire bidrag frå BTs skrivekonkurranse vert publisert i løpet av sommaren.