Foreldrenærhet er viktig, men ikke for enhver pris

Samsoving er ikke trygt for et spedbarn.

Jacobsen-Loraas’ samsovingsideal praktiseres i liten grad i vår del av verden. Det har sammeheng med omfattende krybbedød på 1980-tallet, ifølge innsenderen. Foto: Frank May / picture alliance

Hans Jørgen Guthe Overlege, PhD Nyfødtintensiv, Haukeland universitetssykehus

Sosialantropolog Tonje Jacobsen-Loraas har i BT 7. februar skrevet om viktighet av foreldrenærhet ved nattesøvn hos små barn. Nærværet hevder hun vil trygge barnet om natten, og gi grunnlag for senere selvstendighet.

Hun argumenterer for så vidt spennende og interessant om barns behov for respons og rettledning ved håndtering av søvn og leggeritual, hvor samsoving er sentralt. Referansene hun bruker, er noe ensidige og preger hennes ståsted.

Hans Jørgen Guthe er overlege på nyfødtintensiven på Haukeland. Foto: Katrine Sunde

En artikkel fra Tidsskriftet til Den norske legeforening (2009) «søvnforstyrrelser hos barn og ungdom» og hjemmesiden til Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer (SOVno) «Søvnløshet hos barn-behandling», er hun særlig kritisk til.

I nevnte referanser omtales blant annet leggerutiner med minimal oppmerksomhet overfor barnet som ikke vil sove. Jacobsen-Loraas mener dette å regne som omsorgssvikt, og bør oppfattes som utdatert viten.

Det er underlig at Jacobsen-Loraas’ familiesengs-samsovingsideal, hvor familien legger seg og står opp etter individets behov og rutiner, i liten grad praktiseres i vår del av verden.

Barnets psykososiale utvikling er kompleks. Emosjoner, tilknytning, selvutvikling og sosial utvikling påvirkes av uendelig mye mer enn samsoving med foreldrene.

Men hvorfor er samsoving problematisk? Gjennom 1980-årene opplevde den vestlige verden en epidemi av uforklarlige dødsfall hos spedbarn, med nær 150 døde spedbarn pr. år i Norge. En pioner i norsk barnemedisin, Trond Markestad, så sammenhengen mellom mageleie og krybbedød.

Etter anbefaling om ryggleie for spedbarn er det, nå 30 år etter, rundt syv tilfeller pr. år. Det er syv for mange! Syv tilfeller som kanskje kunne vært unngått om nybakte foreldre hadde vært klar over risiko ved samsoving.

Det er dessverre et faktum at for spedbarn under tre måneder, er samsoving (i samme seng, sofa eller stol med en eller begge foreldre) en signifikant risikofaktor for uventet død. Risikoen for at den sovende voksne sin kropp, dyne eller pledd kan dekke over spedbarnets ansikt og gi oksygenmangel, er stor!

Andre risikofaktorer – som mageleie, overoppheting, røyking og rus – spiller også en rolle og er en viktig del av samsovingsproblematikken.

Som barnelege kjenner jeg godt til nybakte foreldres frykt for krybbedød, og enda verre den forferdelige tragedien det er når et livløst spedbarn kommer inn til Barne- og ungdomsklinikken.

Det å trygge spedbarn i leggesituasjoner kan gjøres på mange måter. Det er ikke min intensjon å ta et standpunkt til det her. Derimot ser jeg det som en plikt å være tydelig på at samsoving ikke er trygt for et spedbarn. I verste fall kan utfallet være fatalt!

Det finnes mange gode løsninger for foreldre som vil trygge barnet og sove nært gjennom natten. En barneseng eller krybbe ved siden av foreldresengen er et av flere trygge alternativ. Gjennom informasjon og forskning bidrar Norsk Barnelege Forening og Landsforeningen for uventet barnedød (LUB) med kunnskap til landets fødeinstitusjoner og helsestasjoner som kan påvirke foreldre til kloke valg.

Det er mitt håp at Tonje Jacobsen-Loraas vil vurdere sitt standpunkt om samsoving og heller se på andre muligheter for god barn-foreldrerelasjon ved soving.