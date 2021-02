Ikke skyt på arbeidsinnvandrerne. Skyt på systemet som ligger bak.

Må vi bygge alt samtidig i Norge?

Norge trenger å importere arbeidskraft hvis vi skal klare å bygge alt som er planlagt samtidig. Men må vi gjøre så mye på en og samme tid? spør Jan Henrik Larsen, forbundssekretær i EL og IT Forbundet. Foto: Gorm Kallestad, NTB

Jan Henrik Larsen Forbundssekretær EL og IT Forbundet

Sandra Lillebø stiller et betimelig spørsmål i BT 8. februar når hun spør «Hvorfor har vi gjort oss så avhengig av utenlandsk arbeidskraft?».

Hun peker på noen forhold som er viktig i denne debatten, men jeg vil her dra opp et annet perspektiv - nemlig vår oppblåste økonomi som skaper press i arbeidsmarkedet.

Det foregår en debatt på sosiale medier og i fagforeninger om tiltak for å hindre mer arbeidsinnvandring. Flere tar til orde for å stenge grensene mest mulig gjennom reguleringer som gjør det vanskeligere for utenlandske arbeidstakere å komme hit. Hensikten er å få slutt på uvesenet som bemanningsbransjen representerer.

At bemanningsbransjen har vært en negativ faktor i norsk arbeidsliv, er det liten tvil om, men bransjens vekst er resultatet av en oppblåst økonomi med altfor stor fart.

Dette snakkes det lite om. Skytset rettes i for stor grad mot arbeidskraften alene og ikke mot drivkraften bak.

Vi kan stanse den oppjagete økonomien, mener Jan Henrik Larsen, som er forbundssekretær i LO-forbundet EL og IT. Foto: Privat

Det påpekes stadig av politiske partier, NHO, LO og media generelt at «vi trenger den utenlandske arbeidskraften». Dette er nå blitt en sannhet som ingen utfordrer eller setter spørsmålstegn ved.

For bygg- og anleggsbransjen, som jeg kjenner best, er innslaget av utenlandsk arbeidskraft i stor grad en konsekvens av en oppjaget økonomi som vi absolutt kan stanse, hvis vi vil.

Hastigheten i økonomien er stort sett avhengig av to ting:

Tilgang på kapital.

Tilgang på arbeidskraft.

Når det gjelder det første punktet, har vi ingen problemer i Norge. Staten er rik og er en stor oppdragsgiver (spesielt innen bygg og anlegg). Samtidig finnes der mye privat kapital som søkes omsatt innen bolig, velferdstjenester, kjøpesentre, hoteller osv.

Det som tidligere regulerte når det var fornuftig å igangsette forskjellige prosjektert var punkt to, tilgangen på arbeidskraft. Med god tilgang på kapital og like god tilgang på arbeidskraft i EØS-området, ble all regulering av økonomien tatt bort.

Byggeplassen Fantoft Stasjon er en av dem som har opplevd smitteutbrudd av mutert koronavirus. Det satte fart i debatten om arbeidsinnvandring. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

Nå kan vi bygge sykehus (for det trenger vi), flere museum (for det er viktig), utvide flyplasser og bygge nye (for det er fornuftig), bygge nye veier, broer og tunneler (for det må vi ha), nye kjøpesentre (for det vil folk ha), flere hoteller (for det vil turistene ha) også videre.

Ingen har lenger forståelse for argumenter om å lage planer for når det er fornuftig å igangsette forskjellige store prosjekter.

Nei, alt skal starte samtidig – og det er nå blitt mulig. Å regulere smaker for mye av gammeldags planøkonomi, her må markedsøkonomien selv få bestemme, er melodien.

En slik innfallsvinkel har tapere, først og fremst arbeidstakerne selv, som føler seg «truet» av den frie importen av arbeidskraft. Skytset rettes i for stor grad mot importen av arbeidskraft og ikke drivkraften bak.

Ekstra skadelig blir det når stemmer i fagbevegelsen stiller seg ukritisk til paroler som «stopp utenlandsk arbeidskraft på grensen». Det ville vært mer fruktbart å starte diskusjonen om den store elefanten i rommet, nemlig frislippet av markedsøkonomien og fraværet av regulerende mekanismer.