Den første boka om kjuaguten Kniksen blei skriven av ein siddis og gitt ut på eit sunnmørsk forlag. Den selde nesten ikkje.

Roald «Kniksen» Jensen er Branns beste spelar gjennom alle tider. Kniksen døydde i 1988, berre 44 år gammal, etter å ha segna om på trening med Branns veteranlag. Foto: Sverre A. Børretzen, Aage Storløkken og Ivar Aaserud / Aktuell / NTB Scanpix

Johannes Nymark Førsteamanuensis emeritus i spansk ved NHH

«Det er utenkelig at noen begynner å spille fotball med tanken på å tjene penger på sin hobby ... Det er gleden ved å dyrke en hobby som er drivkraften». Slike godbitar finn ein i boka «Kniksen: Med fotball i blodet».

Kor langt er ein ikkje her frå dagens ekstremt kommersialiserte fotball, der somme med godt kjennskap til ungdommen påstår at håpefulle fotballtalent no drøymer om å bli ein ny Messi eller ein Cristiano Ronaldo, ikkje for prestasjonane deira, men på grunn av all luksusen som omgir dei.

Johannes Nymark er førsteamanuensis emeritus i spansk ved NHH og forfattar av fotballboka «Verdas viktigaste bagatell» (Samlaget 2002) Foto: Marit Hommedal / NHH

For meg, og fleire i min generasjon, var Roald «Kniksen» Jensen vegen inn til Brann sitt hjarte. Dei dribleraida han hadde oppover høgresida på Brann og på landslaget, var noko som bergtok oss. Tydelegvis også motstandarane, som ofte ikkje visste kva fot dei skulle stå på og blei hjelpelause vitne til det den eminente teknikaren trylla fram.

I dag ville vi ha jamført han med Messi, på starten av 1960-talet omtala danske aviser han som «Nordens Garrincha», den brasilianske driblefanten som var den beste i si tid, trass i deformert ryggrad, skeive bein og med ein høgrefot som var fleire centimeter kortare enn den venstre.

Dei som ikkje har opplevd Kniksen, har ikkje føresetnader for å førestilla seg kor god han var, den beste norske fotballspelaren nokosinne. «Det blir først interessant å diskutera kvaliteten på norske spelarar viss vi held Kniksen utanfor», har somme sagt.

Det er naturleg at ein sånn person blir biografiar til del. Og det naturlege ville vera at den første skildringa av han og spelet hans blei ført i pennen av ein bergensar som kjente Brann og Kniksen sin bakgrunn godt. Det var jo dessutan i desse åra at Brann tok til å bli heile Bergen sitt lag, og det mykje på grunn av den fine fotballen laget presterte.

Men trass i at Kniksen fekk mange tilbod, kom den første boka om han ut i Ålesund i 1965, på Sunnmørsposten forlag. For min eigen del hadde boka gått i gløymeboka, heilt til eg tilfeldig kom over den att. For kr 19,50 hadde eg skaffa meg biografien, som eg no sporenstreks tok til å lesa om att.

Boka var velskriven og med mange gode poeng. Men kven hadde skrive ho? Det var vel ikkje Kniksen sjølv? Det verka slik ved første augnekast, sidan ingen annan person stod oppført. Eg kunne ikkje tru noko slikt, for eg assosierte ikkje den sky og noko forsagte privatpersonen Roald Jensen med lett og ledig sakprosa.

Dette er den første boka om Kniksen frå 1965. Foto: Privat

Heilt framme i boka fortel Kniksen at han har søkt og fått råd og hjelp. Når eg ringjer Sunnmørsposten for å nøsta opp i korleis boka blei til, får eg vita at «dette er den raraste bokpubliseringa som er gjort her til lands».

«Alt skulle vera så hemmeleg», fortel Gunnar Lorgen, som arbeidde i sportsredaksjonen i avisa. «Kniksen var her oppe og blei intervjua eit par gonger, men alt skjedde i skjul, og det var ingen reklame eller annonsar for boka». Ikkje rart det ikkje blei noko særleg sal.

Men den som forfatta boka, var i alle fall Kåre Ekeland, den første sportsredaktøren i Sunnmørsposten.

Ekeland var ein person som ikkje gjorde spesielt mykje av seg som privatperson. Han kom frå Stavanger, er for lengst død, og det finst få spor etter han på nettet. Nasjonalbiblioteket kan opplysa at han saman med Alf Borge var redaktør for Idrettsbladet Innsats, som kom ut i Oslo i åra 1947‒1953.

Epoken det dreiar seg om, 1960-talet, var tida då Brann konsoliderte seg og på eit vis blei laget for Bergen og Hordaland, og i tillegg blei lagt merke til godt utanfor det nære omlandet. Fine individualistar som lyste opp i samhandling med eit godt kollektiv, blei sett på av bergensarane som del av deira folkesjel og gjorde sitt til å binda saman heile Bergen.

For sjølv om Brann kunne visa til norske cupmeisterskap alt på 1920-talet, var det slett ikkje slik at klubben tidlegare hadde vore utan lokale utfordrarar. Spesielt arbeidarklasseklubbane Hardy og Djerv hadde stundom gitt Brann hard konkurranse. I visse krinsar gjekk dessutan Brann for å vera eit borgarleg lag. Eg har sjølv høyrt om folk som nekta ungane å gå på kampane til borgarskapet sitt lag, Brann.

Kniksen trakk tusenar til Brann Stadion. Her blir han utnemnd til æresruss. Foto: BIRKHAUG OG OMDAL

Det er verdt å merka seg at boka mellom anna inneheld refleksjonar rundt fotballspelet: om korfor fotballen er så populær; om improvisasjonar, fantasi og lagspel; om korfor det er så lite som skil suksess og fiasko; alt ut frå konkrete døme. Og så har vi dei fornøyelege historiene, med Rolf Birger Pesen Pedersen som sentral moromann.

Alt dette i ei tid då fotball, som annan sport her til lands, blei praktisert på amatørbasis, der spelarane hadde vanleg arbeid som hovudgeskjeft. Kniksen fekk eit første profftilbod frå Italia i 1961, men først i 1965, då han var 22 år gammal, slo han til på eit tilbod frå skotske Hearts og blei visstnok første norske fotballproff i Storbritannia.

Er du blitt interessert i å lesa boka, kan du ta kontakt med Nasjonalbiblioteket (nb.no). Der har dei den digitaliserte versjonen av ho.