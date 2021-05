Årets mor?

Jeg glemte å skrive inn sønnen min på skolen.

Googler du «digital demens», dukker det opp et bilde av meg, skriver Silje Ulveseth. Foto: Karoline Rage (arkiv)

Silje Ulveseth Mor og kommunikasjonsrådgiver

Telefonen ringer.

«Hei, jeg ringer fra skolekontoret. Du har et barn som skal begynne på skolen til høsten? Du må huske å skrive ham inn».

Det er 27. april. Fristen for innmelding var 15. april. Og jeg som var så stolt over å ha meldt ham inn på SFO, riktignok tre dager for seint. Men skolen? Hvordan kunne jeg glemme det viktigste?

Informasjonsskrivet fikk jeg i Digipost 18. mars. Lest og glemt samme dag.

Googler du «digital demens», dukker det opp et bilde av meg. Jeg var vel på jobb, midt i en sak, men måtte likevel se hva det spennende Digipost-brevet kunne være? Åpne. Lese. Lukke. Jobbe.

Jeg er stor fan av digitalisering. Det er bra for miljøet, tiden og effektiviteten. Likevel er jeg sikker på at jeg ville ha husket innskrivingen dersom jeg fikk et brev i posten. Det ville ha skilt seg ut og markert at «her kommer det noe viktig». For hvem får egentlig fysiske brev i postkassen lenger?

I ettertid har jeg lest gjennom brevet jeg fikk 18. mars, for å forstå hvorfor jeg ikke registrerte den viktige beskjeden.

Først står det at det er et informasjonsskriv og at skolen gleder seg til å ta imot nye elever i 1. klasse til høsten. (Yes! Tenker jeg. Ungen min er registrert! Det går automatisk i vår digitale verden.)

Videre står det at de planlegger å ha førskoledag i juni og vil komme tilbake med nødvendig informasjon når dagen nærmer seg.

Sist, men ikke minst:

«Noen har allerede sendt inn innskrivningsskjema og søkt om SFO-plass. De som ikke har gjort det, vil finne dette på skolen sin hjemmeside. Søknadsfristen er 15. april.»

Dette ville aldri ha skjedd dersom jeg hadde fått et brev i posten, skriver Silje Ulveseth. Foto: Vlad Kochelaevskiy / Shutterstock / NTB

Det siste avsnittet fikk jeg aldri med meg. Jeg registrerte førskoledagen og skummet gjennom resten. I tro om at det viktigste kommer først og det mindre viktige til slutt. I dette tilfellet var det siste avsnittet det aller viktigste.

Selve innskrivningen var langt fra intuitiv. Til slutt måtte jeg ringe skolekontoret for å bli veiledet frem til skjema på skolens hjemmeside. Den lå under fanen «om skolen». Deretter gikk det fint. Mestringsfølelsen kom tilbake.

Han fikk skoleplass. Det var aldri noe problem. Og jeg kan fint le av at jeg glemte å skrive inn sønnen min på skolen. Det er absolutt stor humor! Men jeg er helt sikker på at dette aldri ville ha skjedd dersom jeg hadde fått et brev i posten.

Kall meg gjerne Årets Mor. Men jeg vil ha diplomet fysisk i postkassen!