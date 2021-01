Helt feil å åpne ølkranene nå!

Vi må forholde oss til at den britiske virusvarianten finnes i Norge, kanskje også i bergensområdet.

Det er svært viktig å holde på strenge smittevernregler, også i en by som Bergen, skriver Gunnar Kvåle (til v.) og Torgrim Log. Foto: Privat

Gunnar Kvåle Professor emeritus i internasjonal helse, UiB

Torgrim Log Professor i sikkerhetsfag, Høgskolen på Vestlandet

I motsetning til de fleste andre byer valgte Bergen å åpne for alkoholservering til midnatt fra fredag kveld. Dette kan være en årsak til at Vest politidistrikt har meldt om en travel helg. Natt til søndag ble det registrert 19 ordensforstyrrelser mellom klokken 23 og klokken 7. Fire menn i 20-årene havnet i drukkenskapsarresten.

Dette skjer i en tid da Follo og kommunene rundt, Oslo inkludert, stenger ned som i mars. Målet er å eliminere den muterte virusvarianten som trolig også er i ferd med å spre seg i andre deler av landet. Et lignende utbrudd vil også kunne komme i Bergensområdet. Det muterte viruset er allerede påvist både i Bergen, Bjørnafjorden og Ullensvang.

Det var et lykketreff at personen i Bjørnafjorden kommune, som ble smittet med den muterte varianten etter å ha kjørt besøkende fra England en tur fra flyplassen (med munnbind), smittet få nærkontakter. Dette hindret trolig et utbrudd av UK-viruset i bergensområdet.

I helgen kunne man igjen skjenke alkohol i Bergen, på steder som også serverer mat. Foto: Terje Pedersen / NTB

UK-viruset smitter rundt 70 prosent lettere enn de vanlige typene. Fortsatt er trolig bare en liten gruppe mennesker i Norge smittet med dette viruset.

Et lavt og synkende samlet smittetall kan derfor oppfattes som at vi har kontroll. Men hvis UK-viruset får spre seg, vil smitteutviklingen etter en tid styres av denne virusvarianten. Dette vil øke risikoen for rask spredning. Hvis reproduksjonstallet, R, da stiger til over 1, kan en få en dramatisk utvikling, slik figuren antyder.

Hvis det britiske mutasjonen får fotfeste i Norge, risikerer vi at smitten sprer seg raskt, som illustrert i professorenes diagram.

Vi må forholde oss til at UK-varianten finnes og kan spre seg i Norge, kanskje også i bergensområdet, og ta grep deretter. Hvis ikke kan dette føre til at smitten kommer ut av kontroll, slik vi har sett flere andre land. Mange som er smittet, har få eller ingen symptomer. Det muterte viruset oppdages først når noen får symptomer, blir testet og så etter enda flere dagers forsinkelse får påvist det muterte viruset.

Det er derfor svært viktig å holde på strenge smittevernregler, også i en by som Bergen, selv om de registrerte smittetallene er relativt lave nå.

Etter smittetoppen i september ble tiltakene lettet så raskt at Bergen i november ble området med det høyeste smittenivået i landet. Hvis det langt mer smittsomme UK-viruset skulle være i omløp i Bergen, er det atskillig farligere å gjøre samme feilen nå. Det kan da bli atskillig vanskeligere enn i november-desember å slå ned smitten med et vellykket resultat.