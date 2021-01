I mi tid var framgangen større enn på 1000 år

Det kunne gått med oss som i mange land i Afrika og Sør-Amerika. I staden vart det velstand.

«Eg gler meg til kvar ny dag i dette vakre landet vårt», skriv Kåre Unneland (94). Foto: Eskil Ehrensvärd

Kåre Unneland Indre Arna

Eg har fått teke del i at landet vårt reiste seg frå å vere eit samfunn med mykje fattigdom i 1930-åra – til å vera blant dei rikaste landa i dag. Det har vore ei spanande reise.

Før krigen var det mange som gjekk arbeidsledige og var villige til å ta kva som helst for å tena litt pengar. Det var mange heimar der det gjekk ein til to arbeidsledige utan inntekter eller utsikt til arbeide. Mange måtte ta den uverdige turen til Fattigkassa.

På garden der eg leika som barn, hadde det ikkje skjedd so mykje forandring på gardsdrifta sidan Harald Hårfagre si tid for over 1000 år sidan. Det mest merkbare var hesteslåmaskina som letta slåtten på jamn og flat mark. Elles var langorvet og stuttljåen beste hjelpemiddelet for oss som for Harald H.

Hesteslåmaskina var det største framsteget sidan Harald Hårfagre si tid på garden der Kåre Unneland leika som born. Foto: Austrheim bygdebok / BTs arkiv

All utdanning utover folkeskulen kosta pengar, noko berre foreldre med god økonomi kunne betala for. Me var ni søsken, og min far var lærar og bonde. Han lånte pengar i banken med pant i garden, slik at alle fekk vidare utdanning, derav fire i høgskule.

Krigen kom brått og uventa i 1940. All framgang stoppa opp i fem år, då soldatar med jernskodde hælar tvinga oss i kne. Etter krigen var det mykje å byggja opp att, og villige arbeidsnevar var det rikeleg av.

Eg minnest ikkje kven som fekk til gratis skulegang, men det var eit meisterstykke. Tida var inne for uformuande med gode evner til å søkja utdanning. No kom alle med gode evner fram for å tena landet, og dei trong me. Stendig fleire kvinner søkte høgare utdanning og var med og bygde landet.

Då olja vart oppdaga, hadde me utdanna folk nok til å takla den nye situasjonen.

Gratis skulegang gjorde at Norge var godt rusta for oljealderen, meiner Kåre Unneland. På biletet: Statsminister Trygve Bratteli opnar Ekofiskfeltet i 1971. Foto: Jan Dahl (arkiv)

Det kunne gått med oss som i mange land i Afrika og Sør-Amerika, der utanlandsk kapital og kunnskap dreg rikdomen ut frå landet.

Me er flinke til å dela ut pengar overalt i verda til gode formål, men kunne kanskje læra andre land korleis ein kan koma seg ut av fattigdomen med gratis skulegang, slik at dei med gode evner kjem fram for å tena landet. Det gjev også arbeid til folk elles med praktiske evner.

I min barndom var det sjeldan ein gjekk til doktor for skader eller sår, for slikt ordna bestemor med sin kunnskap. Dei som drog til sjukehuset med lungesjukdom, kom sjeldan heim att.

Det er ikkje mange land i dag som har gratis helseteneste, der Jørgen Hattemakar og kong Salomon får same gode behandlinga.

Det har vore ei eventyrleg reise for meg å få vera født i eit fattig land, og nyta alderdomen i eit land i velstand og demokrati. I mi tid var framgangen større enn på 1000 år. Eg gler meg til kvar ny dag i dette vakre landet vårt.